女青「姐妹」義賣餅乾 為清寒學子籌措課輔班經費

2019-10-18 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



日前平南國中校方反應校園內清寒家庭的九年級學生，面臨升學壓力卻苦無經費參與課後輔導班。平鎮女青年會理事長，也是平鎮區議員的舒翠玲策劃，由女青「姐妹們」製作巧克力燕麥餅乾義賣，為清寒學子籌措課後輔導班經費。於今明兩日製做餅乾，20日舉行千人排舞活動時義賣。

平鎮女青年會已連續4年舉辦千人排舞，除了凝聚「姐妹們」對國家國防的支持，同時亦帶動姐妹們運動健身及公益。平鎮女青年會已成立已近10年，每年舉辦公益活動，關懷弱勢與婦女老人兒童，曾舉辦多次活動協助家扶中心募集學生就學經費，已多次編織帽子及製作水餃照顧中低收入戶及獨居老人。

舒翠玲說，聽到平南國中校長反應九年級孩子要準備會考，卻沒錢參加課候輔導，而開辦課輔班須要18萬的經費，還缺10萬，因而號召女青姊妹們貢獻力量，做燕麥巧克力餅乾義賣，並表示「捐錢很容易，但希望透過多人參與活動，將眾人的愛心凝聚起來，讓貧寒學子感受社會的溫暖。」

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原本打算賣1000包剛好補足課輔經費不足10萬元，並於20日千人排舞活動當天賣，沒想到前天一開放預訂，就收到3000多份訂單，且都是練排舞的姊妹們預購的，目前已停止接單。而義賣多出來的錢將全捐給平南國中，專款專用，做為課輔班經費。

也因無法消化超出預期的訂單，前天開始集忙找更多姊妹們加入志工行列，將近150人參與本次義賣製作，更感謝永平高中認同善舉，一口答應提供烘焙設備，及慷慨免費借用兩天烘焙教室，還請來烘焙科的學生到場協助，讓姐妹們發揮愛心製作義賣的餅乾。