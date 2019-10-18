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竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15聯合報 記者黃瑞典／即時報導

新竹市政府計畫拆除市立圖書館，原地重建新總圖書館，舊館報廢拆除案今在市議會審議，部分議員質疑原地重建恐難符合市民對總圖的期待，反對拆除，但也有議員認為現有建築老舊設施簡陋，支持拆除重建，經協商後雖通過報廢拆除，但附帶議決「總圖」改為「市圖」，規畫設計及配套措施要送議會審議。

市立圖書館建於民國73年，因建物老舊多處滲水，植生依附影響結構強度及耐久性，經評估後耐震安全有疑慮，市府向教育部爭取4億元補助，並分年編列4億5000萬元，將在原址興建總圖書館大樓，擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能及親子共讀空間，滿足市民學習及藝文休閒需求。

市圖報廢拆除案今天在市議會審議，市議員田雅芳、蔡惠婷、張祖琰、吳青山、黃美慧都對原地重建提出質疑，認為總圖設置地點未廣徵意見，原地重建腹地有限，應可考量其他地點，否則重建後的規模，恐難符合市民對總圖的期待，且規畫設計、期程及拆除後的配套措施也應向議會及市民說明清楚，紛紛主張保留或反對拆除案。

市議員鄭成光、劉康彥則認為，市圖建築老舊花費不少經費整修，還常有鐵片掉落，現有空間、及廁所等設施簡陋，且中央補助4億元機會難得，支持先通過拆除案讓總圖案順利推動提升圖書館環境品質，再由文化局好好跟市議員溝通。

文化局長黃竫蕙說，市圖早期是文化中心，不是圖書館的規畫，空間規畫不夠友善，因此重新建構新總圖書館，因縣市圖書館面積必須在1萬平方公尺以上，市府曾評估其他地點，有用地取得問題，工程必須在4年內完工，考量時間、用地等因素，才原地重建。

她說，新總圖規畫設計及報廢拆除行政作業是同步進行，拆除案還未發包，總圖完成規畫設計後會向議會說明，市圖拆除後，館藏圖書會移到龍山分館，其他分館不會因總圖興建停止運作。

議員經協商後，議員陳治雄提議以附帶議決方式通過，張祖琰也爭取設立東區圖書館，最後議決總圖改為市圖，文化局於定期會提出專案報案，明年度編列預算興建東區赤土崎圖書館工程經費，此案規畫設計及配套措施送議會審議。

新竹市議會今天通過市立圖書館報廢拆除案。記者黃瑞典／攝影
新竹市議會今天通過市立圖書館報廢拆除案。記者黃瑞典／攝影
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