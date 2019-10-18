竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



新竹市政府計畫拆除市立圖書館，原地重建新總圖書館，舊館報廢拆除案今在市議會審議，部分議員質疑原地重建恐難符合市民對總圖的期待，反對拆除，但也有議員認為現有建築老舊設施簡陋，支持拆除重建，經協商後雖通過報廢拆除，但附帶議決「總圖」改為「市圖」，規畫設計及配套措施要送議會審議。

市立圖書館建於民國73年，因建物老舊多處滲水，植生依附影響結構強度及耐久性，經評估後耐震安全有疑慮，市府向教育部爭取4億元補助，並分年編列4億5000萬元，將在原址興建總圖書館大樓，擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能及親子共讀空間，滿足市民學習及藝文休閒需求。

市圖報廢拆除案今天在市議會審議，市議員田雅芳、蔡惠婷、張祖琰、吳青山、黃美慧都對原地重建提出質疑，認為總圖設置地點未廣徵意見，原地重建腹地有限，應可考量其他地點，否則重建後的規模，恐難符合市民對總圖的期待，且規畫設計、期程及拆除後的配套措施也應向議會及市民說明清楚，紛紛主張保留或反對拆除案。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

市議員鄭成光、劉康彥則認為，市圖建築老舊花費不少經費整修，還常有鐵片掉落，現有空間、及廁所等設施簡陋，且中央補助4億元機會難得，支持先通過拆除案讓總圖案順利推動提升圖書館環境品質，再由文化局好好跟市議員溝通。

文化局長黃竫蕙說，市圖早期是文化中心，不是圖書館的規畫，空間規畫不夠友善，因此重新建構新總圖書館，因縣市圖書館面積必須在1萬平方公尺以上，市府曾評估其他地點，有用地取得問題，工程必須在4年內完工，考量時間、用地等因素，才原地重建。

她說，新總圖規畫設計及報廢拆除行政作業是同步進行，拆除案還未發包，總圖完成規畫設計後會向議會說明，市圖拆除後，館藏圖書會移到龍山分館，其他分館不會因總圖興建停止運作。