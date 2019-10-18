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大溪月眉防汛道路拓寬明年1月完工 盼提升道路觀光品質

2019-10-18 17:23聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

大溪武嶺橋至中庄攔河堰防汛道路全長近1公里，為提升行車品質，桃園市府規畫將大溪區月眉防汛道路拓寬，改善路肩道路配置，並增設人行步道空間，施工範圍全長約920公尺，總工程經費約3300萬元，預定於明年1月底前竣工，滿足大溪區月眉防汛道路周邊交通及觀光需求。

桃園市長鄭文燦今日出席開工典禮時表示，月眉休閒農業區原為農地重劃區，道路狹窄，遊客不易進出農場，本次月眉防汛道路拓寬工程預計將既有道路寬度6公尺拓寬為7.5公尺，除維持雙向各1車道，也利用現況道路旁公有地，改善道路、植栽、照明、人行步道，及加強排水工程，改善積水問題，讓休閒農業區的交通條件大幅提升。

此外，月眉停車場及第二停車場是休閒農業區重要的停車區域，市府後續希望與國產署進行協商，以撥用方式將第二停車場納入地方管理，方便路面鋪設維護，為當地提升更好的道路品質，以滿足未來休憩與觀光的需求。

鄭文燦也提到，桃園已於今年獲得行政院「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」支持，建設範圍涵蓋大漢溪上游後池堰至鳶山堰水域空間及周邊土地，順水的左岸將興建堤防、防汛道路，並進行電台遷移作業；中庄二期規畫興建運動公園，中庄至山豬湖設置中庄人行跨橋；右岸另規畫山豬湖生態公園，總工程經費23億元已獲核定，大漢溪兩側都將成為桃園生態及旅遊的重要亮點。

桃園市府規劃將大溪區月眉防汛道路堤後既有道路拓寬，改善路肩道路配置，並增設人行步...
桃園市府規劃將大溪區月眉防汛道路堤後既有道路拓寬，改善路肩道路配置，並增設人行步道空間。圖／新聞處提供
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桃園市府規劃將大溪區月眉防汛道路堤後既有道路拓寬，改善路肩道路配置，並增設人行步...
桃園市府規劃將大溪區月眉防汛道路堤後既有道路拓寬，改善路肩道路配置，並增設人行步道空間。圖／新聞處提供
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停車場鄭文燦
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