家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



每逢幼兒園上下學，接送車輛違停、道路堵塞現象層出不窮，也讓幼童及家長暴露於危險當中，身為一對雙胞胎爸爸的新竹縣議員吳旭智對此感同身受，在了解有民間業者開發智慧接送APP「Pick Me Up」，便引薦給新竹縣教育處進行使用評估，教育處表示，APP初期主要無償提供公立幼兒園及非營利幼兒園幼兒家長使用，期盼能解決接送問題。

此APP是由竹科廠商欣聯電子開發，公司內一名新手爸爸因發現家中附近幼兒園因家長接送孩子，導致交通險象環生，啟發團隊設計APP，能讓園方得知家長到校時間，預作準備，家長能即時接走孩子，不僅免去等待之苦，也能降低交通阻塞問題。

被稱為「科技奶爸」的吳旭智表示，自己長期在學校擔任交通導護，雙胞胎也上幼兒園，深刻了解上下學期間若無完善的規劃與配套，可能造成的混亂有多嚴重，在得知這套APP後，便積極引薦給教育處。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

教育處表示，經評估後，發現APP確實能有效改善交通亂象，家長平均30秒即可接到孩子，校門口不再大排長龍。欣聯電子也願意無償提供給縣內就讀公立幼兒園及非營利幼兒園幼兒家長使用，教育處今天下午便召開說明會向幼兒園推廣。

教育處指出，使用APP後家長可輕鬆分享預計抵達資訊，並自動隨路況即時更新抵達時間，老師能提前得知家長抵達時間，就能提早準備，先為孩子解決所需，孩子也可以在幼兒園內玩到最後一刻，不需要提前到門口等待。