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家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

每逢幼兒園上下學，接送車輛違停、道路堵塞現象層出不窮，也讓幼童及家長暴露於危險當中，身為一對雙胞胎爸爸的新竹縣議員吳旭智對此感同身受，在了解有民間業者開發智慧接送APP「Pick Me Up」，便引薦給新竹縣教育處進行使用評估，教育處表示，APP初期主要無償提供公立幼兒園及非營利幼兒園幼兒家長使用，期盼能解決接送問題。

此APP是由竹科廠商欣聯電子開發，公司內一名新手爸爸因發現家中附近幼兒園因家長接送孩子，導致交通險象環生，啟發團隊設計APP，能讓園方得知家長到校時間，預作準備，家長能即時接走孩子，不僅免去等待之苦，也能降低交通阻塞問題。

被稱為「科技奶爸」的吳旭智表示，自己長期在學校擔任交通導護，雙胞胎也上幼兒園，深刻了解上下學期間若無完善的規劃與配套，可能造成的混亂有多嚴重，在得知這套APP後，便積極引薦給教育處。

教育處表示，經評估後，發現APP確實能有效改善交通亂象，家長平均30秒即可接到孩子，校門口不再大排長龍。欣聯電子也願意無償提供給縣內就讀公立幼兒園及非營利幼兒園幼兒家長使用，教育處今天下午便召開說明會向幼兒園推廣。

教育處指出，使用APP後家長可輕鬆分享預計抵達資訊，並自動隨路況即時更新抵達時間，老師能提前得知家長抵達時間，就能提早準備，先為孩子解決所需，孩子也可以在幼兒園內玩到最後一刻，不需要提前到門口等待。

另外，接送的家長都需進行手機號碼認證，讓幼兒園可清楚辨識身分，避免發生陌生人接走小孩事件，而有時孩子會由其他家屬幫忙接送，App設計團隊也考慮到此情況，只要按下開始接送服務，App會同步告知其他家人，避免有重複接送情形。

被稱為「科技奶爸」的吳旭智在得知智慧接送APP「Pick Me Up」後，便積極...
被稱為「科技奶爸」的吳旭智在得知智慧接送APP「Pick Me Up」後，便積極引薦給教育處。記者陳斯穎／攝影
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