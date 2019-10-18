中壢新街溪步道啟用 建立都會休閒綠帶
2019-10-18 16:49
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
中壢新街溪人行步道新建工程（福德橋至水尾橋）今日完工啟用，桃園市長鄭文燦上午出席啟用典禮時表示，步道屬於中福段延伸至下游水尾橋前部分，工程總經費3675萬元，由市府水務局補助新台幣858萬8167元，其餘由中壢公所自籌經費辦理。
工程內容包括新設步道總長640公尺、寬度2.2公尺、混凝土護岸540公尺，以及步道LED景觀燈29座、安全及造型護欄640公尺、植栽綠美化面積達2000平方公尺，並進行河道疏濬，讓民眾可以沿著水岸步道欣賞新街溪景觀。
鄭文燦表示，新街溪人行步道結合了新街溪步道及環保公園，讓新街溪河段產生休閒的綠帶空間。目前新街溪從上游的滿庭芳橋，到下游中壢的水尾橋，河濱步道已有8公里長，市府進行防災工程、堤防整建、河道拓寬、景觀工程、休閒步道規劃，大幅提高新街溪的親水性，未來也將協調部份區段用地，讓新街溪人行步道可以進行串連。
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鄭文燦也說，新街溪河濱步道現已完成區段，包括中福段、溪州段兩側水岸步道、普義段延平路到福州二街橋河濱步道，並結合「新街溪流域滿庭芳橋上游右岸步道」、「偉大橋至滿庭芳橋步道」、「龍岡橋至玄天橋步道」，總長度約8公里。
目前新街溪河濱步道尚缺中北橋至中和路段、福州二街至南園二路1巷30弄段這兩處缺口，市府團隊會持續努力溝通取得私有土地的同意來施工進行聯通，並預計繼續向下延伸施作河濱步道至高鐵特定區，增加市民休憩空間，提高民眾生活品質。
鄭文燦指出，新街溪和老街溪為中壢的兩條主要溪流，市府目前也在進行老街溪下游河段的步道施作，工程包括環北橋到高速公路、高速公路到機場捷運A20站、機場捷運A20站到青埔等區段，未來將依計畫分階段完成，增加民眾的休閒遊憩空間。
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