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教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

許多桃園市議員都接獲一名母親寄信投訴，稱自家女兒就讀的學校內出現「彩虹愛家」在正課時間進入校園上課，學生家長擔憂，該單位過去有不少爭議事件，加上許多課程、教材涉有聖經等宗教部分，質疑桃市教育局怎麼放任這些人進入校園授課？教育局回應，已函請各校全面重新檢視有關校外團體課程內容的適切性，若有違反教育中立原則會立即停止。

桃園市議會由教育局進行工作報告，市議員劉茂群、蔡永芳、張桂棉等人表示，接獲桃園一名吳姓母親控訴，桃市34所國小有「彩虹愛家」入校教授生命教育課程，並整理出「彩虹愛家」的爭議資料，包括在教育繪本中稱媽媽沒化妝就是黃臉婆、課程的開頭每一章皆用聖經作引導，質疑「彩虹愛家」違反教學中壢原則，且使用爭議繪本當教材，校方及教育局都沒把關？

根據彩虹愛家生命教育協會官網，2019春季校園服務統計圖資料顯示，全台有服務學校數已達704所，總計5200班，全國學校服務率為27.6％，桃園服務校數有55所，總計361班，桃市教育局回應，依教育部「邀請校外人士進班協助教學注意要項」規定，教育局已函請各校全面重新檢視有關校外團體課程內容的適切性。

教育局教材部分，不論是教師本、學生本、延伸教材或輔助教材，均應經課程發展委員會審議並向局處備查後才可實施，課程若涉及為特定政治團體或宗教信仰宣傳、商業或其他具有歧視性相關議題等，應立即停止辦理，此外，若校方要邀請校外人士進班協助教學，應先與協助學校教師共同討論及規畫備課，且授課過程中，原授課教師需要隨班。

彩虹愛家生命教育協會回應，進入學校授課前有先與學校聯繫，且教材已經過校方課發會審核過關，他們澄清，不是在正課時間前往校園授課，而是利用早自習時間，對於學生家長的控訴，他們僅表示「自者自清」，「彩虹愛家」官網中有許多闢謠文章可查閱。

不少桃園市議員今日質詢提及，有家長投訴「彩虹愛家」志工在正課時間進入校園教授學生...
不少桃園市議員今日質詢提及，有家長投訴「彩虹愛家」志工在正課時間進入校園教授學生，且課程、教材涉有聖經等，引起家長反彈，彩虹愛家生命教育協會回應，教材及課程皆有經過校方審核。圖／截自彩虹愛家生命教育協會臉書粉專
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