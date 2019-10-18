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閒置倉庫改造貓裏紅體驗茶坊 製茶體驗「溫柔對待茶」

2019-10-18 16:40聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗市農會推廣地方特色茶，建立苗栗地區茶產業品牌「貓裏紅」，苗栗市農會利用閒置倉庫改造，設置「苗栗縣貓裏紅體驗茶坊」，今熱鬧揭牌，未來提供對製成有興趣的農民，作為學習製作的場所，也設計茶農一日遊、採茶體驗、手作紅茶等課程，今現場舉辦製茶體驗小旅行，參與民眾才發現「原來製茶不容易」。

參與製茶體驗民眾們坐在地上，仔細揉著手中茶葉，將茶葉從片狀揉成條狀，邱小姐說「揉茶要揉2個小時」，她邊揉邊說，從來沒接觸過製茶，茶農真的很辛苦，「製茶過程，需要很溫柔的對待茶葉」。

苗栗市農會總幹事謝錦明說，利用閒置倉庫籌設為「苗栗縣貓裏紅體驗茶坊」，感謝縣府、縣農會、水土保持局台中分局、農糧署輔導補助，茶改場協助技術指導。

謝錦明說，有感於縣內製茶師傅隨歲月流逝，恐有斷層，有必要培訓年青世代參與。貓裏紅體驗茶坊未來除提供縣內各鄉鎮市地區對製作紅茶有興趣的青農作為學習製作紅茶的場所，也提供給苗栗縣貓裏紅紅茶製茶技術競賽的場所。

苗栗縣長徐耀昌今到場主持揭牌，徐耀昌說，期許體驗茶坊傳承製茶師傅老手藝，吸引青農返鄉，貓裏紅茶發展潛力與茶農小旅行，都有很大揮灑空間。

苗栗縣貓裏紅體驗茶坊設置中、小機型紅茶專用揉捻機各1台、紅茶解塊機1台，中小型的甲種烘乾機1台、箱式遠紅外線焙茶機1台，笳笠、萎凋架等硬體設備。

謝錦明說，市農會規畫茶農小旅行，讓遊客遠離塵囂走入茶園，了解紅茶製作知識，享受製作紅茶的成就感，籌備擴大與社區、機關和學校合作，每梯次以20至30人為目標，希望打響苗栗貓裏紅茶知名度，行銷在地觀光與產業。

今天揭牌儀式，也結合紅茶作多元產品開發，家政班媽媽利用紅茶與米食結合，開發多種米食創意料理成果展示。

民眾參與茶農一日遊體驗課程，學習製茶相關知識，大家努力「揉茶」。記者劉星君／攝影
民眾參與茶農一日遊體驗課程，學習製茶相關知識，大家努力「揉茶」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣貓裏紅體驗茶坊設置紅茶專用揉捻機。記者劉星君／攝影
苗栗縣貓裏紅體驗茶坊設置紅茶專用揉捻機。記者劉星君／攝影
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苗栗市農會推廣地方特色茶，建立苗栗地區茶產業品牌「貓裏紅」，苗栗市農會將閒置倉庫...
苗栗市農會推廣地方特色茶，建立苗栗地區茶產業品牌「貓裏紅」，苗栗市農會將閒置倉庫改造，設置「苗栗縣貓裏紅體驗茶坊」，今熱鬧舉行揭牌。記者劉星君／攝影
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今天揭牌儀式，現場展示結合紅茶製作的多元產品開發，紅茶蛋糕、紅茶紫米糕。記者劉星...
今天揭牌儀式，現場展示結合紅茶製作的多元產品開發，紅茶蛋糕、紅茶紫米糕。記者劉星君／攝影
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民眾參與茶農一日遊體驗課程，學習製茶相關知識，大家努力「揉茶」。記者劉星君／攝影
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民眾參與茶農一日遊體驗課程，學習製茶相關知識，大家努力「揉茶」。記者劉星君／攝影
民眾參與茶農一日遊體驗課程，學習製茶相關知識，大家努力「揉茶」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣茶葉徐耀昌
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