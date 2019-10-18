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杜絕長照悲歌 衛福部推動里長長照知能認證

2019-10-18 14:38聯合報 記者張裕珍／即時報導

衛福部近年推動長照2.0計畫，但不少民眾仍不清資源細節，在社區內仍不時傳出長照悲劇，令人遺憾，有感長照2.0宣導不夠深入，衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中肯定里長是社區核心人物，希望身處第一線的里長能敏銳發覺、協助轉介，「拉一下手，可能需要幫助的人就得救了」，讓長照資源服務更到位。

衛生福利部桃園醫院今天早上舉行1966在厝邊座談會，來自全桃園約300多名里長出席，衛福部長陳時中、長期照護司長祝健芳、市府衛生局長王文彥、社會局長鄭貴華、衛福部桃園院長徐永年等人出席，市長鄭文燦近中午也趕赴會場，替參與知能認證的里長頒發證書。

陳時中說，衛福部針對長期照顧十年計畫2.0，陸續推出多項文宣品進行宣傳，但仍難全面送到真正需要的人身上，他希望透過知能認證，拜託里長廣為宣導，「把需要服務的人找出來」，有些人接受不到訊息、或是知道卻不知如何使用，面對弱勢的人，需要牽他一把。

陳時中今天也化身主考官，抽問桃園區龍鳳里長黃進仕各項基本長照問題，如長照服務對象、長照服務內容等，黃逐一答出，也答出衛福部最新長照利多，家中聘雇外籍看護工、住在機構失能者也能申請長照服務，最後從陳時中手中拿到衛福部首張里長長照知能認證。

祝健芳進行簡報提到「長照四包錢」口號，表示政府長照資源有四大項分別為照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務與喘息服務，除了低收入戶費用全免，其餘如一般戶要付費，但政府會有比例補助，強調長照資源並非全免，付費才會珍惜。

衛生福利部桃園醫院今天也安排里長一一參訪桃樂居日照中心、護理之家、輔具中心，了解各項長照資源設施設備；衛福部指出，只要家中有失能身障者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、日常生活須他人協助的獨居老人或衰弱者或65歲以上失能老人，可利用市話或手機撥打「1966」，將有縣市照顧管理中心的專人提供申請長照相關服務資訊。

衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣...
衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣傳。記者張裕珍／攝影
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衛生福利部桃園醫院今天也安排里長一一參訪桃樂居日照中心、護理之家、輔具中心，了解...
衛生福利部桃園醫院今天也安排里長一一參訪桃樂居日照中心、護理之家、輔具中心，了解各項長照資源設施設備。記者張裕珍／攝影
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衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣...
衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣傳。記者張裕珍／攝影
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衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣...
衛福部即日起展開22縣市村里長長照知能認證活動，今天首站到桃園，部長陳時中到場宣傳。記者張裕珍／攝影
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衛生福利部長陳時中（左）昨天里長長照知能認證證書，桃園區龍鳳里長黃進仕（右）獲發...
衛生福利部長陳時中（左）昨天里長長照知能認證證書，桃園區龍鳳里長黃進仕（右）獲發。記者張裕珍／攝影
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長照衛福部陳時中
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