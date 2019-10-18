竹市載熙國小通學步道啟用 解決長年交通問題

2019-10-18 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市府投入684萬元預算，配合學校退縮讓地，將校園圍牆拆除改為穿透式圍籬，並打造長311公尺、寬2至4公尺通學步道。記者王駿杰／攝影 分享 facebook 新竹市載熙國小四周馬路環繞，缺乏人行空間，只要尖峰時刻就會出現車輛並排，導致學生與家長須與車爭道，新竹市府投入684萬元預算，配合學校退縮讓地，將校園圍牆拆除改為穿透式圍籬，並打造長311公尺、寬2至4公尺通學步道，於今天啟用；載熙國小輔導主任曾德明說，他在校服務25年，校園周遭交通問題長年無法解決，直到通學步道完工才有效保障行人安全。

曾德明說，載熙國小未興建通學步道前，正門口的武陵西三路圍牆緊鄰巷道，不僅沒有學生行走的人行步道，上下課時間家長接送車輛併排，人車動線未分離，導致人車爭道險象環生，也對附近里民活動造成不便；此外，因校園圍牆高聳，充滿壓迫感，更無法方便與社區進行互動，市府這次設置通學步道，將所有問題一次改善，終結多年校園周邊的交通問題。

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市府教育處指出，市府投入684萬元經費，整體工程包含拆除武陵西三路舊有圍牆，設置穿透式圍籬增加視覺穿透性連結社區，利用校地退縮2至4公尺空間，新設總長311公尺的通學步道，由東大路順著武陵西三路延伸至學校活動中心，使學生、活動中心內的長者與社區居民不需與車爭道，便於進出校園，此外，工程一併改善校門廣場景觀，移除舊有警衛室管理視線死角，並調整出入口動線，避免交通、停車及障礙物影響通學路徑，還給學生與行人一條安全的道路。