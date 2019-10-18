社區演出自己故事 SHOW影劇團邀東和樂器戲說桃園

2019-10-18 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



2019桃園「愛SHOW小戲節」10月登場，深耕地方表演藝術及劇場平台的SHOW影劇團，今年培力桃園市桃園區、蘆竹區、龍潭區、大溪區、觀音區的社區劇場，將在10月20日、27日分為上、下午場，在大溪區東和音樂體驗館飆戲。每場都由不同社區演出，民眾皆能索票入場，詳情請搜尋SHOW影劇團粉絲專頁。

今年愛SHOW小戲節特別選在大溪區東和音樂體驗館舉行，該館由東和樂器木業股份有限公司所經營，是國內唯一生產鋼琴的工廠，有半個世紀的歷史。東和樂器木公司曾在大溪設廠，帶動地方就業人口與發展，大溪區東和路據說也是為了東和樂器木業開設，全大溪曾有超過1/3人口在東和工作。

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SHOW影劇團今年以「戲說桃園，十年有感」為主題，挖掘曾經在桃園留下足跡的人們，會有何不同的故事？也邀東和樂器員工及社區素人演員，描述資深老員工忠於所職，獲其他員工敬重的感人故事，演出一齣好戲。

SHOW影劇團團長陳義翔表示，從2010年開始劇團在桃園深耕表演藝術，讓各個社區都能擁有自己的劇團，希望透過戲劇拉近人與人之間距離，並經由SHOW影劇團專業師資引導，讓每個地方的社區故事、社區人的故事，都能被流傳記憶，也藉由社區故事的創作過程，讓每戶人家彼此都更熟悉，打破人們之間無形的隔閡。