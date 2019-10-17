影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠長期在防疫工作崗位展現績效，今天獲得考試院公務人員傑出貢獻獎，在她和防疫人員努力下，苗栗縣法定傳染病發生率9年來維持全國最低，其他防疫工作也亮眼；苗栗縣長徐耀昌恭賀她獲此殊榮，上午專程到衛生局「貼紅榜」，期勉縣內公務人員以她為標竿，大家再接再厲為苗栗創造光榮。

陳淑珠去年底曾獲衛生福利部防疫績優獎，這次再獲考試院肯定，徐耀昌形容這項獎有如公務人員的「奧斯卡獎」，她的表現足為典範。

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陳淑珠投入護理、公衛工作逾30年，接任疾管科長近9年來表現亮眼，她和疾管科人員深入原鄉部落、落實結核病防治，且引進民間物資提升結核病篩檢率，並拜訪原鄉頭目、政治人物說服族人進行高風險結核病篩檢，執行成效全國第一。

自民國99年起，疾管科結合產官學民資源執行肝病篩檢，10年來篩檢逾8萬人，發現陽性個案超過1萬5000人，且歷經多次疫情「戰役」，帶領團隊不分晝夜假期全力以赴，苗栗縣法定傳染病到去年創造全國最低的「九連霸」佳績，愛滋病新增率也是全島最低。

徐耀昌與副議長李文斌、縣府人事處長陳坤榮上午專程到衛生局張貼紅榜祝賀陳淑珠，同時與衛生局長張蕊仙等幹部、防疫團隊同仁合影，一同分享喜悅。

陳淑珠說，防疫很辛苦，需要敏感度，機動性要夠，以雙十連假為例，疾管科同仁4天都沒休息，並不會比臨床工作單純，因很多疫情都必須24小時全力以赴，如疫苗室出現狀況發報，人員更是要整夜守護珍貴的疫苗，她獲獎只是代表全體防疫團隊來領獎，這是大家的功勞。