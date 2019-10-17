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影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠長期在防疫工作崗位展現績效，今天獲得考試院公務人員傑出貢獻獎，在她和防疫人員努力下，苗栗縣法定傳染病發生率9年來維持全國最低，其他防疫工作也亮眼；苗栗縣長徐耀昌恭賀她獲此殊榮，上午專程到衛生局「貼紅榜」，期勉縣內公務人員以她為標竿，大家再接再厲為苗栗創造光榮。

陳淑珠去年底曾獲衛生福利部防疫績優獎，這次再獲考試院肯定，徐耀昌形容這項獎有如公務人員的「奧斯卡獎」，她的表現足為典範。

陳淑珠投入護理、公衛工作逾30年，接任疾管科長近9年來表現亮眼，她和疾管科人員深入原鄉部落、落實結核病防治，且引進民間物資提升結核病篩檢率，並拜訪原鄉頭目、政治人物說服族人進行高風險結核病篩檢，執行成效全國第一。

自民國99年起，疾管科結合產官學民資源執行肝病篩檢，10年來篩檢逾8萬人，發現陽性個案超過1萬5000人，且歷經多次疫情「戰役」，帶領團隊不分晝夜假期全力以赴，苗栗縣法定傳染病到去年創造全國最低的「九連霸」佳績，愛滋病新增率也是全島最低。

徐耀昌與副議長李文斌、縣府人事處長陳坤榮上午專程到衛生局張貼紅榜祝賀陳淑珠，同時與衛生局長張蕊仙等幹部、防疫團隊同仁合影，一同分享喜悅。

陳淑珠說，防疫很辛苦，需要敏感度，機動性要夠，以雙十連假為例，疾管科同仁4天都沒休息，並不會比臨床工作單純，因很多疫情都必須24小時全力以赴，如疫苗室出現狀況發報，人員更是要整夜守護珍貴的疫苗，她獲獎只是代表全體防疫團隊來領獎，這是大家的功勞。

衛生局重要的疫苗室，動輒存放價值數百萬到數千萬元的各類疫苗，規模是全國數一數二，疫苗必須保存在攝氏2到8度環境內，溫度太低會結凍、太高會變質，曾有外縣市的疫苗庫因溫控不佳，數千萬元疫苗全數報銷，徐耀昌上午也參觀了苗栗衛生局的疫苗室，肯定所有工作同仁的辛勞。

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠長期在防疫工作崗位展現亮眼績效，今天獲考試院公務人...
苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠長期在防疫工作崗位展現亮眼績效，今天獲考試院公務人員傑出貢獻獎。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣衛生局疫苗室規模全台數一數二，苗栗縣長徐耀昌（左二）上午參觀視察。記者胡蓬...
苗栗縣衛生局疫苗室規模全台數一數二，苗栗縣長徐耀昌（左二）上午參觀視察。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠（右三）獲考試院公務人員傑出貢獻獎，縣長徐耀昌（左...
苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠（右三）獲考試院公務人員傑出貢獻獎，縣長徐耀昌（左二）專程到衛生局貼紅榜祝賀。記者胡蓬生／攝影
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陳淑珠獲考試院公務人員傑出貢獻獎，苗栗縣長徐耀昌前往祝賀並與防疫團隊合影。記者胡...
陳淑珠獲考試院公務人員傑出貢獻獎，苗栗縣長徐耀昌前往祝賀並與防疫團隊合影。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣衛生局疫苗室規模全台數一數二，目前存放價值約3000萬元各類疫苗。記者胡蓬...
苗栗縣衛生局疫苗室規模全台數一數二，目前存放價值約3000萬元各類疫苗。記者胡蓬生／攝影
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衛生局疫苗
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