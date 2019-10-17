親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

議員批蚊子館 南崁兒童藝術村加強推活動

2019-10-17 23:50聯合報 記者陳夢茹／桃園報導

桃園市南崁兒童藝術村8月開始營運，遭質疑幾乎天天休館，已淪為蚊子館。 圖／讀者提...
桃園市南崁兒童藝術村8月開始營運，遭質疑幾乎天天休館，已淪為蚊子館。 圖／讀者提供
分享

桃園市南崁兒童藝術村8月起營運，遭市議員褚春來質疑幾乎天天休館，已淪為蚊子館文化局表示，4月試營運至今的參觀人次約5萬，未來文化局會規畫新的藝術展覽、市集、野餐及體驗活動，吸引民眾前往參加，提供市民朋友休閒的好去處。

桃園市議會昨由文化局工作報告，褚春來質疑市府斥資7300餘萬元活化內政部北區兒童之家宿舍群，改建成南崁兒童藝術村，卻出現「蚊子比人多」的狀況。

他指出，兒童藝術村幾乎天天休館，讓好地段淪為蚊子館；文化局會後提供參觀人數，由營運廠商統計周末小市集、展覽、學校和社區的參訪人次，加上園區活動報名人數，累計有5萬820人次。

褚春來不相信這些數字，直言自己常到現場觀察，目睹現場一個月參觀人次不超過2000，更放話邀文化局一同到現場「站崗」，另建議文化局對委外廠商進行評鑑，勿簽約就綁十年。文化局長邱莊秀美說，會接納議員的建議，加強活動規畫及稽核廠商，未來已規畫每2個月會舉辦新的藝術展覽，每月舉辦市集、野餐、人文親子講堂，每周末推出聯票體驗課。

文化局蚊子館野餐
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／防疫如作戰 苗栗陳淑珠獲公務員「奧斯卡獎」

2019-10-17 23:36

竹市PM2.5改善率 全國第2

2019-10-17 23:19

竹縣第2座國民運動中心 落腳竹東

2019-10-17 23:14

茶青販售 議員建議分散風險

2019-10-17 23:01

製茶廠停收 新竹冬茶茶青滯銷

2019-10-17 22:57

製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17

「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52

「洗衣打5折」 桃市八德庇護工場開幕

2019-10-17 17:04

來去南庄住一晚 6項好禮免費送

2019-10-17 16:58

第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30

推分級醫療門診急診不塞車 竹市轉診比率2年上升逾20%

2019-10-17 15:30

批「南崁兒童藝術村」淪蚊子館 議員約文化局去站崗

2019-10-17 14:56

最強空汙防守員來了！新竹市裝設345個空品微型感測器

2019-10-17 12:50

桃園水環境巡守隊再添生力軍志工數冠全國 市長加獎金

2019-10-17 12:42

楊梅趴趴走26日舉辦 健走可獲迪士尼正版限量馬克杯

2019-10-17 12:09

通霄「樂天地酒家」洗盡鉛華 變日照據點

2019-10-17 00:14

台一線通霄段石虎遭路殺 苗縣今年第20隻

2019-10-16 23:54

綠捷1年開工4次 進度僅2% 遭議員譏諷

2019-10-16 23:29

新聞眼／開工政治學 秀過頭？真有必要？

2019-10-16 23:27

湖口鼓勵種油茶 新苗每公頃加碼補助4萬

2019-10-16 23:24

廖志坤獎學金 今年發出79萬元

2019-10-16 23:15

南寮旅服中心 增設18公尺溜滑梯 打造兒童新樂園

2019-10-16 23:02

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

2019-10-17 12:46

恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27

「囤房稅」採累進稅率？ 北市建議修法：6戶以上4.8％

2019-10-17 13:26

台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家

2019-10-17 08:00

台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24

星巴克回饋基隆 中正區限定點2杯相同飲料買1送1

2019-10-17 09:54

委員表達大巨蛋疑義 柯市府堅持決議生效、里長遭架離

2019-10-17 10:27

影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄

2019-10-17 21:10

南門中繼市場今試營運 攤商：噪音大、滴水、排水不通

2019-10-17 10:03

士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

2019-10-17 21:26

包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機

2019-10-17 11:19

士林夜市又傳坑人？網友傻眼「2盤骰子牛600元」

2019-10-17 14:07

南門中繼市場入厝湯圓發財金 排隊人龍超百米

2019-10-17 11:55

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30

來去南庄住一晚 6項好禮免費送

2019-10-17 16:58

影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17

曾列「重大外逃要犯」 他投入立委選戰強調過去遭栽贓

2019-10-17 16:07

社宅青創戶回饋計畫效果差 北市以後不再設

2019-10-17 07:13

恆春機場靠包機起死回生？ 觀光團體挺：先求有再求好

2019-10-17 11:14

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

南門中繼市場今試營運人潮多 民眾盼二樓動線設計改善

2019-10-17 10:50

「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

有路等於無路！台南後壁上茄苳農路中間200公尺未開通

2019-10-17 11:41

台南藝術節9國近百場演出 新營區4場精彩節目不要錯過

2019-10-17 16:43

舊手機先別丟！到這裡回收抽iPhone 11

2019-10-17 11:39

金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24

從打工仔到上櫃公司董事長 吳柏勳今開第40家店

2019-10-17 16:07

影／基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08

大巨蛋容留人數需再增加怎麼辦？柯文哲被議員考倒

2019-10-17 11:18

上個月才捐一輛巴士！素味平生的阿公 每月2千資助10名監護童

2019-10-17 11:25

製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17

不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07

韓國「榆」是卑鄙小人？中市段考酸韓 藍議員批太離譜

2019-10-17 15:28

屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15

士林夜市牛肉傳標價不清坑客 市場處：將找消保官調查

2019-10-17 13:57

恆春包機一架補助30萬元救觀光？ 旅遊業反應冷淡

2019-10-17 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top