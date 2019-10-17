議員批蚊子館 南崁兒童藝術村加強推活動
2019-10-17 23:50
聯合報 記者陳夢茹
／桃園報導
桃園市南崁兒童藝術村8月起營運，遭市議員褚春來質疑幾乎天天休館，已淪為蚊子館。文化局表示，4月試營運至今的參觀人次約5萬，未來文化局會規畫新的藝術展覽、市集、野餐及體驗活動，吸引民眾前往參加，提供市民朋友休閒的好去處。
桃園市議會昨由文化局工作報告，褚春來質疑市府斥資7300餘萬元活化內政部北區兒童之家宿舍群，改建成南崁兒童藝術村，卻出現「蚊子比人多」的狀況。
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他指出，兒童藝術村幾乎天天休館，讓好地段淪為蚊子館；文化局會後提供參觀人數，由營運廠商統計周末小市集、展覽、學校和社區的參訪人次，加上園區活動報名人數，累計有5萬820人次。
褚春來不相信這些數字，直言自己常到現場觀察，目睹現場一個月參觀人次不超過2000，更放話邀文化局一同到現場「站崗」，另建議文化局對委外廠商進行評鑑，勿簽約就綁十年。文化局長邱莊秀美說，會接納議員的建議，加強活動規畫及稽核廠商，未來已規畫每2個月會舉辦新的藝術展覽，每月舉辦市集、野餐、人文親子講堂，每周末推出聯票體驗課。
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