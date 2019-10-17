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製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新埔、關西等地大批冬茶茶青因製茶廠停收滯銷，農民坐困愁城，農糧署、新竹縣政府、關西鎮公所今天在關西東平里集會所邀集農民座談，農糧署允諾會盡快調查滯銷的量，協助媒合其他製茶業者收購，避免造成農民損失。立委林為洲也要求中央協助媒合轉介茶廠收購，輔導農民多元茶品開發及產銷，建立契作管道與多元銷售通路。

台灣茶青價格從15年前1公斤17元飆升到今年25元，東南亞進口茶1公斤不到10元，新竹、苗栗的農民抱怨飲料廠因成本考量逐漸從東南亞進貨，新竹縣議員羅仕琦、陳新源、羅美文、鄭昱芸等人今天也參與座談會，多名議員認為茶青這幾年價格攀升，但大廠本季不收，可能是囤積太多，且進口茶青影響本土茶青銷路，要求政府應把關比例。

關西鎮長劉德樑積極訪查，除呼籲政府協助媒合，並表示鎮公所將協助農民自立，明年將編列預算舉辦茶葉比賽，打響「東方長壽茶」的名號，並成立茶葉銷售管道協助農民行銷。

農糧署北區分署新竹辦事處主任許宏德指出，茶青滯銷為區域性問題，應與食品廠收購模式有關，今年雨水豐沛，茶產量很多才會出現此問題，將調查關西、新埔受影響範圍，媒介給其他粗製茶廠，也建議農民、製茶廠應連結，從生產到行銷一條龍，收益才能穩定。

新竹縣除少部分農民擁有製茶技術以自產自銷方式經營外，多數農民以機械採茶青販售給製茶廠產製粗製茶為主，新竹縣府指出，近年因飲料茶加工需求增加，竹縣產地茶青單價維持不錯，但今年氣候平順、降雨量豐沛，致茶葉生產量較往年增3至4成，近期也因後端飲料廠需求未擴增，造成製茶廠加工量停滯。

新竹縣府近期會協助調查茶廠停收茶菁的農民數、面積數量等影響範圍，也呼籲契作農民提升品質，並達到產銷履歷的標準。

新竹茶青滯銷，今天召開茶農座談會，討論解決方案，目前將調查影響範圍，並協助媒合到...
新竹茶青滯銷，今天召開茶農座談會，討論解決方案，目前將調查影響範圍，並協助媒合到其他的粗製茶廠。記者郭政芬／攝影
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關西鎮長劉德樑到製茶廠訪查，發現有許多製造好的茶葉成品，一包包堆疊起來，倉庫整個...
關西鎮長劉德樑到製茶廠訪查，發現有許多製造好的茶葉成品，一包包堆疊起來，倉庫整個爆滿。圖／劉德樑提供
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近期也因後端飲料廠需求未擴增，造成製茶廠加工量停滯，倉庫推滿茶葉成品。圖／劉德樑...
近期也因後端飲料廠需求未擴增，造成製茶廠加工量停滯，倉庫推滿茶葉成品。圖／劉德樑提供
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農民新竹
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