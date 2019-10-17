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義民祭全國攝影展 本周六在竹縣美術館展出

2019-10-17 20:40聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣枋寮義民文化祭今年首次舉辦全國攝影比賽，主辨的新竹縣攝影學會收到近500張參賽作品，經評審3輪評選後，余國輝「義民爺起駕」奪得金牌，銀牌傅遠智「特等神豬」，銅牌齊國泰「開心」，連同優選和佳作共53幅作品，本周六在新竹縣文化局美術館展出，早上9點舉行開幕於新竹縣文化局美術館Ｂ1、Ｂ2廳舉辦開幕，歡迎民眾前來。

新竹縣長楊文科表示，他很重視客家文化的傳承和保留，這項全國攝影比賽完整紀錄義民祭，呈現客家人的忠、孝、仁、義及硬頸精神，透過影像也能讓大家知道，被列為世界非文字遺產的客家重要文化。

新竹縣攝影學會理事長范秉臺表示，舉辦這次義民文化祭全國攝影比賽，收到全省攝影愛好者近500張參賽作品，經過7位評委3輪的評審，選出金、銀、銅、20張優選及30張佳作，11月16日在義民廟頒獎。

范秉臺說，金牌得主余國輝以高角度拍攝，清楚表達「義民爺起駕」，評審覺得有意境，有義民廟神祖牌位傳承的意義，作品記錄當時的情境，或許覺得很一般，但在10多年後，可能覺得是很值得保留的影像。

義民爺是台灣本土唯一神祇，採用豬羊祭祀的「少牢之禮」，迄今已有184年的歷史。范秉臺說，現在動保意識抬頭，有些人反對義民祭用神豬祭祀，說不定10、20年後就沒有了，透過全國攝影比賽也留下寶貴的紀錄。

這項全國攝影比賽完整紀錄義民祭，呈現客家人的忠、孝、仁、義及硬頸精神。記者郭政芬...
這項全國攝影比賽完整紀錄義民祭，呈現客家人的忠、孝、仁、義及硬頸精神。記者郭政芬／攝影
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新竹縣義民文化祭攝影比賽銀牌傅遠智「特等神豬」。記者郭政芬／攝影
新竹縣義民文化祭攝影比賽銀牌傅遠智「特等神豬」。記者郭政芬／攝影
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新竹縣義民文化祭攝影比賽優選羅浚濱「與神同行」。記者郭政芬／攝影
新竹縣義民文化祭攝影比賽優選羅浚濱「與神同行」。記者郭政芬／攝影
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新竹縣枋寮義民文化祭今年首次舉辦全國攝影比賽，主辨的新竹縣攝影學會收到近500張...
新竹縣枋寮義民文化祭今年首次舉辦全國攝影比賽，主辨的新竹縣攝影學會收到近500張參賽作品。記者郭政芬／攝影
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新竹縣義民文化祭攝影比賽銅牌齊國泰「開心」。記者郭政芬／攝影
新竹縣義民文化祭攝影比賽銅牌齊國泰「開心」。記者郭政芬／攝影
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53幅攝影作品將在文化局美術館展出。記者郭政芬／攝影
53幅攝影作品將在文化局美術館展出。記者郭政芬／攝影
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新竹縣義民文化祭攝影比賽金牌余國輝「義民爺起駕」。記者郭政芬／攝影
新竹縣義民文化祭攝影比賽金牌余國輝「義民爺起駕」。記者郭政芬／攝影
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攝影比賽新竹美術館
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