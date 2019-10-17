客語說唱藝術深入校園 「好客學笑」爆笑登場

2019-10-17 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市政府客家事務局辦理2019客家藝文校園巡演徵件計畫，遴選出14個優秀團隊前往桃園13區41所校園巡演，入選團隊之一台北曲藝團，今天到中壢區信義國小演出，透過客語相聲及竹板快書，講述客庄趣事及客家文化，精采逗趣的內容引得小朋友捧腹大笑，陶醉其中。

台北曲藝團成立於1993年，秉持承繼傳統使命，立志推廣客語說唱藝術，但並不拘泥於傳統規範，在深厚基礎下勇於創新，結合時事及時下流行話題創作，每每推出新作皆受到熱烈回響。

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客家事務局指出，台北曲藝團是非常專業的相聲表演團體，今年首度參加2019客家藝文校園巡演推廣計畫，特為國小學童規畫一段活潑逗趣的表演，更邀請了唐川、謝小玲及張春泉等，重量級客語說唱演員參與演出，深入淺出的內容，搭配表演者豐富生動的聲音表情及肢體動作，深深吸引小朋友的目光。