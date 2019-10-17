德國金牌農村Benroth造訪公館黃金小鎮 品嘗在地農特產
2019-10-17 18:52
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會輔導的黃金小鎮休閒農業區，獲2018年第一屆全國農村競賽拿下金牌農村銀牌獎，農委會安排赴德國交流與深度學習，參訪時與德國的Benroth（般諾德）村結盟為姊妹村，Benroth村的朋友們本月13到26日訪台，先到台東後，昨傍晚抵達苗栗，黃金小鎮休閒農業區帶領德國朋友們吃芋頭糕，品嘗公館農特產品。
Benroth村的朋友們，昨抵達苗栗，除了安排美式晚餐，也帶他們逛苗栗的英才夜市，村長MIKE的夫人說，很符合她印象中的亞洲城市感覺，非常有趣，但是還是不敢嘗試大家推薦的臭豆腐。
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今天他們造訪公館鄉農會，在公館鄉農會總幹事韓鴻恩介紹，認識黃金小鎮休閒農業區，有關農會、休區及社區三角運作的模式，並介紹公館在地特色作物紅棗、芋頭，以及區內農作物與社區地產地銷銷售平台交流。
Benroth村的村長MIKE介紹Benroth村內的景觀、社區組織、人文關懷，如何留住在地青年，也聯繫台德姊妹村情誼，建立相互切磋交流互訪平台。下午他們也認識公館在地特色，包括石墻社區、蜂蠟、芋圓DIY等體驗活動，明搭乘苗栗縣熱門的鐵道自行車，認識苗栗山城的多元風貌。
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