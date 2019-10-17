「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



108年全國運動會在桃園開幕，提前舉辦的競賽項目台中市已奪得20金，目前在全國各縣市金牌數排名暫居第一，副市長楊瓊瓔今天授旗給895名選手。曾獲2019年亞洲青少年田徑錦標賽200公尺冠軍的王彥和盼再摘金；「全國跑最快國中生」王彥和是全中運國男組200公尺，要爭紀錄保持。

盧秀燕今年起增設「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，設籍台中市選手代表台中市參賽獲前3名，每個月可領取培訓獎助金至下屆同項賽會。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

運動局表示，這項辦法從今年全國運動會、明年全國中等學校運動會開始施行，全國運獲獎選手，每個月最高可領取12000元的獎助金。

曾獲得2019年亞洲青少年田徑錦標賽200公尺第一名的王彥和，目前是全中運國男組200公尺的紀錄保持人，今年要繼續拼好成績。他是新移民之子，母親來自柬埔寨，他在東亞青年盃100公尺跑出10秒70，超越洪偉宸締造的全中運紀錄10秒76，讓他坐穩「全國跑最快國中生」稱號。

王彥和說，他熱衷於田徑除了是興趣，也希望透過比賽改善家境，「自己有能力就好好拚，獎金可以貼補家用。」自從開始比賽後，獎金是他「重要收入」，訓練裝備家人負擔，2018年底已用自己存的獎金，幫媽媽開了一家早餐店，只要假日不用訓練，回家都到早餐店幫忙，無論是要上煎台還是外場服務，都難不倒他。