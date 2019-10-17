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「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

108年全國運動會在桃園開幕，提前舉辦的競賽項目台中市已奪得20金，目前在全國各縣市金牌數排名暫居第一，副市長楊瓊瓔今天授旗給895名選手。曾獲2019年亞洲青少年田徑錦標賽200公尺冠軍的王彥和盼再摘金；「全國跑最快國中生」王彥和是全中運國男組200公尺，要爭紀錄保持。

盧秀燕今年起增設「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，設籍台中市選手代表台中市參賽獲前3名，每個月可領取培訓獎助金至下屆同項賽會。

運動局表示，這項辦法從今年全國運動會、明年全國中等學校運動會開始施行，全國運獲獎選手，每個月最高可領取12000元的獎助金。

曾獲得2019年亞洲青少年田徑錦標賽200公尺第一名的王彥和，目前是全中運國男組200公尺的紀錄保持人，今年要繼續拼好成績。他是新移民之子，母親來自柬埔寨，他在東亞青年盃100公尺跑出10秒70，超越洪偉宸締造的全中運紀錄10秒76，讓他坐穩「全國跑最快國中生」稱號。

王彥和說，他熱衷於田徑除了是興趣，也希望透過比賽改善家境，「自己有能力就好好拚，獎金可以貼補家用。」自從開始比賽後，獎金是他「重要收入」，訓練裝備家人負擔，2018年底已用自己存的獎金，幫媽媽開了一家早餐店，只要假日不用訓練，回家都到早餐店幫忙，無論是要上煎台還是外場服務，都難不倒他。

剛達奧運游泳Ａ標的小將王星皓將代表台中出賽，他表示，上屆全運會個人比賽成績最好的是銀牌，經過檢討、精進訓練，今年信心勇奪金牌。

剛達奧運游泳Ａ標的小將王星皓，上屆全運會個人比賽是銀牌，他說經過精進訓練，今年有...
剛達奧運游泳Ａ標的小將王星皓，上屆全運會個人比賽是銀牌，他說經過精進訓練，今年有信心勇奪金牌。圖／台中市運動局提供
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「全國跑最快國中生」王彥和是新移民之子，他比賽賺獎金貼補家用，已幫媽媽開一間早餐...
「全國跑最快國中生」王彥和是新移民之子，他比賽賺獎金貼補家用，已幫媽媽開一間早餐店。圖／台中市運動局提供
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台中市國中生新移民
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