公館國中「愛的書庫」揭牌 分享愛、分享閱讀
2019-10-17 18:07
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
台灣閱讀文化基金會奔走與協助下，Ferrari第10屆拉力賽去年參賽車主、德杰公益文教基金會、谷崧社會慈善基金會，及康普頓診所合捐50箱圖書，新竹物流股份有限公司提供免費運送，苗栗縣公館國中「愛的書庫」今天揭牌啟用，公館國中校長方麗萍期許師生透過愛心捐贈，用閱讀培養良善美質並根植智慧信念。
立委徐志榮、公館鄉長曾美露等人今天下午為「愛的書庫」揭牌，方麗萍說，「愛的書庫」設立來自「一切為了孩子，為了孩子的一切」起心動念，50箱書籍可以提供班級閱讀使用，建立共同話題，並連結友情，校方會努力讓智慧循環，分享共讀、分享愛。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台灣閱讀文化基金會表示，「愛的書庫」有個非常動人的起源，921地震之際，南投災區的中小學教師想帶領班級共讀，向企業界尋求支持，獲得了美律實業董事長廖祿立贊助，並成立台灣閱讀文化基金會，永續經營閱讀事業，至今年7月設立超過300座書庫，共讀資源方面，全國已有46%國中運用書庫資源，累積5000多萬閱讀人次。
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