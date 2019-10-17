偏鄉小小藝術家揮灑創意 柯文哲韓國瑜「打架」也入畫
2019-10-17 17:41
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
新竹縣五峰國小21名原住民學童共同創作的「繪聚新竹」巡迴展第二站，即日起在台中豐藝館登場，其中10多名小小藝術家今天下午現身巡迴展現場，暢述創作理念。有的以明年總統選戰為題創作「柯P、韓國瑜打架（打選戰）」；也有女學生是家中的長女，有7名弟弟、妹妹，很有責任感的她，照顧手足可不輕鬆，常告訴在工作的媽媽「妹妹的奶粉又沒了！」也小抱怨「弟弟妹妹太多，照顧起來有點煩」，把這種心境入畫；還有小朋友則是以家裡晚上停電跑到戶外「開趴」、在星空下跳舞、唱歌的好心情創作。
豐邑機構飯店事業部執行長劉純芳說，新竹豐邑喜來登大飯店與致力偏鄉藝術教育啟發的立賢教育基金會合作規畫「繪聚新竹」公益教學計畫，去年12月開始公益募款。
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募款所得全數捐贈五峰國小藝術繪畫教學基金，邀請藝術家林慧姮指導學生7堂繪畫課程，林慧姮在以「家」和「自己」為創作概念，引導五峰國小學童以樹葉、樹枝、布料、鈕扣等媒材，發揮創意創作。
五峰國小學童創作作品「繪聚新竹」舉辦巡迴展，第一站今年8月在新竹豐邑喜來登大飯店展出一個月；畫作還結合於新竹豐邑喜來登大飯店今年的中秋月餅禮盒包裝設計中，飯店提撥月餅禮盒營業收入，捐贈10萬元給新竹五峰國小，持續推動藝術教育學程。
「繪聚新竹」巡迴展第2站在今年10月移師台中豐藝館（台中市西區五權西路一段110號B1）展出，由新竹豐邑喜來登大飯店、立賢教育基金會、藝術家林慧姮、豐藝館共同策畫，以不同的展出形式，由小朋友以山地間啟發集體創作，展期到11月6日 （周一休館），開放時間上午9時到晚間6時，預約專線：04-2376 0492。
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