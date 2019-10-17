「洗衣打5折」 桃市八德庇護工場開幕
2019-10-17 17:04
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃園市向來重視身心障礙者的就業之路，第9家庇護工場「晨揚洗衣庇護工場」今日開幕，為慶祝開幕推出優惠活動，即日起至12月31日「個人洗衣全面7折，團體洗衣全面5折」，歡迎民眾以行動支持身障朋友安心就業。
位於八德區後庄街的「晨揚洗衣庇護工場」是由市府勞動局輔導晨揚國際事業有限公司成立，晨揚國際事業有限公司主要經營洗衣業務，長期支持身心障礙者就業並多次獲獎，更因進用身障者且用心提供身障員工職場支持措施，曾獲得勞動部第13、15、16屆金展獎一等獎殊榮，這次成立庇護工場，市長鄭文燦也蒞臨開幕典禮、到場視察。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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勞動局身障就業科長洪俊揚表示，有就業需求的身障市民可至勞動局職業重建窗口申請，一旦受理會先做職業評量，評估是否有「庇護性質」需要外界幫助就業，獲得庇護資格後會媒合庇護工場與身障者面試，工場確定錄用後即可上班，目前具有庇護資格的身障者約有20幾位仍在等待適合的工作機會，洪俊揚坦言，由於不少身障者是因為父母要求才接受評量等待面試就業，但本人工作意願其實並不高，因此錄用決定權還是在工場手上。
桃市目前共有9家庇護工場，伊甸烘培咖啡屋、沁心小站庇護餐坊、樂桃桃咖啡簡餐坊為製作中西餐點及飲料的庇護工場；負責零售及餐飲業的有桃園市府庇護商店、桃園南門庇護商店；培養身障者蔬菜植耕與銷售的美好庇護工場；其餘還有樂桃桃汽車美容坊、亮翌洗衣庇護工場及今日開幕的晨揚洗衣庇護工場，總計可提供85名身心障礙者穩定就業，未來庇護工場的數量仍會持續增加。
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