來去南庄住一晚 6項好禮免費送
2019-10-17 16:58
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
秋冬季節，遊苗栗縣南庄正當時，鄉公所配合交通部觀光局小鎮漫遊年，推出「漫遊南庄桂花香」的留宿體驗活動，指定日期入住南庄一晚，就可以在星光下免費享受南庄特色美食，還有其他5禮，鄉長邱梓增歡迎民眾到南庄體驗。
南庄鄉公所指出，民眾憑今年11月2日、11月9日、11月16日入住南庄合法民宿的有效憑證，即日起上活動臉書粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」填寫報名表單，每梯次限量20人，免費獲得南庄老街人氣禮品宇治抹茶冰、蒜味豆干、桂花冰鎮湯圓、桂花釀、限量版南庄紀念悠遊卡，及秋之南庄星光饗宴體驗。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
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邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」，表示公所配合交通部觀光局小鎮漫遊年，希望留住更多遊客在南庄住一晚，以不同的角度體驗南庄之美，6項好禮物超所值，特別是南庄星空饗宴，由在地主廚邱士民設計，南庄當地當季農特產甜柿、高冷蔬菜、木耳、鱒魚、粄食等都入菜。
除了留宿體驗，鄉公所另規畫「愛上南庄 手作DIY」體驗活動，11月9日及11月16日安排手作客家米食、客家地圖提袋、手作藤編花，及原民風貓頭鷹等文化特色DIY，酌收材料費用，即日起可上活動臉書粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」報名成功並全程參與，可獲贈南庄紀念悠遊卡。
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