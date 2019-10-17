親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

來去南庄住一晚 6項好禮免費送

2019-10-17 16:58聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

秋冬季節，遊苗栗縣南庄正當時，鄉公所配合交通部觀光局小鎮漫遊年，推出「漫遊南庄桂花香」的留宿體驗活動，指定日期入住南庄一晚，就可以在星光下免費享受南庄特色美食，還有其他5禮，鄉長邱梓增歡迎民眾到南庄體驗。

南庄鄉公所指出，民眾憑今年11月2日、11月9日、11月16日入住南庄合法民宿的有效憑證，即日起上活動臉書粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」填寫報名表單，每梯次限量20人，免費獲得南庄老街人氣禮品宇治抹茶冰、蒜味豆干、桂花冰鎮湯圓、桂花釀、限量版南庄紀念悠遊卡，及秋之南庄星光饗宴體驗。

邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」，表示公所配合交通部觀光局小鎮漫遊年，希望留住更多遊客在南庄住一晚，以不同的角度體驗南庄之美，6項好禮物超所值，特別是南庄星空饗宴，由在地主廚邱士民設計，南庄當地當季農特產甜柿、高冷蔬菜、木耳、鱒魚、粄食等都入菜。

除了留宿體驗，鄉公所另規畫「愛上南庄 手作DIY」體驗活動，11月9日及11月16日安排手作客家米食、客家地圖提袋、手作藤編花，及原民風貓頭鷹等文化特色DIY，酌收材料費用，即日起可上活動臉書粉絲專頁「漫遊南庄桂花香」報名成功並全程參與，可獲贈南庄紀念悠遊卡。

苗栗縣南庄鄉長邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」活動，展示南庄星空饗宴菜色。記...
苗栗縣南庄鄉長邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」活動，展示南庄星空饗宴菜色。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣南庄鄉長邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」活動，展示南庄星空饗宴菜色。記...
苗栗縣南庄鄉長邱梓增等人今天推介「漫遊南庄桂花香」活動，展示南庄星空饗宴菜色。記者范榮達／攝影
分享

南庄悠遊卡DIY
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

「洗衣打5折」 桃市八德庇護工場開幕

2019-10-17 17:04

第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30

推分級醫療門診急診不塞車 竹市轉診比率2年上升逾20%

2019-10-17 15:30

批「南崁兒童藝術村」淪蚊子館 議員約文化局去站崗

2019-10-17 14:56

最強空汙防守員來了！新竹市裝設345個空品微型感測器

2019-10-17 12:50

桃園水環境巡守隊再添生力軍志工數冠全國 市長加獎金

2019-10-17 12:42

楊梅趴趴走26日舉辦 健走可獲迪士尼正版限量馬克杯

2019-10-17 12:09

通霄「樂天地酒家」洗盡鉛華 變日照據點

2019-10-17 00:14

台一線通霄段石虎遭路殺 苗縣今年第20隻

2019-10-16 23:54

綠捷1年開工4次 進度僅2% 遭議員譏諷

2019-10-16 23:29

新聞眼／開工政治學 秀過頭？真有必要？

2019-10-16 23:27

湖口鼓勵種油茶 新苗每公頃加碼補助4萬

2019-10-16 23:24

廖志坤獎學金 今年發出79萬元

2019-10-16 23:15

南寮旅服中心 增設18公尺溜滑梯 打造兒童新樂園

2019-10-16 23:02

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

竹縣爭取千萬整修音樂廳 將舉辦新響開幕藝術季

2019-10-16 17:26

桃園藝文展演中心被噴漆「蔡英文共匪」 民代籲理性

2019-10-16 17:23

南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12

石虎又遭路殺今年第20隻 單年最高

2019-10-16 14:25

桃園市議員楊進福退國民黨 宣布競選平地原住民立委

2019-10-16 14:09

竹東戶政助日人尋根圓夢 溫暖服務成最好國民外交

2019-10-16 14:04

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

2019-10-17 16:31

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

2019-10-17 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top