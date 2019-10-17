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第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心，運動人口很多的溪南地區卻沒有，竹東各界積極爭取設置，新竹縣政府今天舉辦「竹東鎮基層座談會」，會中也針對興建竹東國民運動中心進行討論，初步規畫將爭取中央經費及縣府自籌，預估工程經費約2.6億元，擬在竹東游泳池旁的土地，打造竹東體育園區。

竹東鎮長羅吉祥表示，溪南地區的竹東鎮及周邊鄉鎮加起來超過10萬人，竹東鎮是溪南地區的核心鄉鎮，在當地設國民運動中心，不僅鎮民可以就近使用，附近的其他鄉鎮民眾也能受惠。

教育處指出，「竹東國民運動中心設置計畫」預估工程經費約2.6億元，初步規畫將爭取中央經費及縣府自籌，經鎮公所建議及用地評估後，將採竹北國民運動中心模式，設置在竹東游泳池旁的土地(新竹縣竹東鎮至善路55號旁)，結合竹東游泳池，打造竹東體育園區，計畫基地位於快速道路終點，鄰近台大竹東分院，與地方需求相結合，成為多用途場館，並可成為醫療健康重鎮。

教育處表示，目前規畫設施參考「教育部體育署國民運動中心規劃參考準則」，預計規畫體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場及桌球場等，興建完成後營運將移轉給廠商，或移交竹東鎮公所代管。座談會上，地方人士也積極表達意見，建議未來可設置銀髮族也能使用的設施，並優先聘用在地教練等想法。

另外，交旅處也針對竹東3個前瞻計畫提出報告，竹東客家音樂村的土地訴訟案一審縣府獲得勝訴，二審預定10月下旬開庭；竹東轉運站暨地下停車場工程，經費約3.3億元，預計12月上網招標；竹東之心中興河道水岸生活空間再造計畫已於9月上網公告招標，預計10月底決標。

竹東國民運動中心初步規劃將設置在竹東游泳池旁的土地(新竹縣竹東鎮至善路55號旁)...
竹東國民運動中心初步規劃將設置在竹東游泳池旁的土地(新竹縣竹東鎮至善路55號旁)，結合竹東游泳池，打造竹東體育園區。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心。記者陳斯穎／攝影
新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府今天舉辦「竹東鎮基層座談會」，會中針對興建竹東國民運動中心進行討論。記...
新竹縣政府今天舉辦「竹東鎮基層座談會」，會中針對興建竹東國民運動中心進行討論。記者陳斯穎／攝影
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新竹體育教育部
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