十青版畫會45周年 竹市展出50餘件新作品
2019-10-17 15:51
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
「十青版畫會」以專業版畫創作與教育推廣聞名國內藝壇，今年適逢「十青版畫會」45周年，新竹市文化局於即日起至10月27日止在梅苑畫廊展出「竹城‧版風 2019十青現代版畫大展」，作品達50餘件，版畫展開幕式將於10月19日下午2時30分舉行，市長林智堅邀請市民朋友一起觀賞。
文化局長黃竫蕙局長表示，「十青版畫會」源於「台灣現代版畫之父」廖修平，廖修平於1973年將在日、法、美等國學習版畫技法帶回臺灣，並任教於國立台灣師範大學，1974年在他鼓勵之下，首批受教的十位學生創立畫會，傳續他的理念，戮力於版畫創作和版畫教育。
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現任畫會中有多位會員與竹市很有淵源，包含曾任教文化大學美術系的彭泰一、曾至法國巴黎第十七版畫研究所研修的劉洋哲，都是出生於新竹在地藝術家；中生代王振泰、徐明豐，及新生代黃椿元等，都曾在新竹大專院校任教培養版畫創作人才，這群熱愛版畫的藝術家將為新竹市民提供精彩的視覺饗宴。
廖修平表示，「十青版畫會」會員幾乎都是專業的藝術家，每年皆展出最新版畫創作，他們持續不斷地創作，不僅為台灣藝壇添光彩，更致力培養喜愛版畫藝術的民眾。
文化局表示，展出作品在媒材技法上凸、凹、平、孔與多樣併用；主題表現上議題多元，如抽象、寫實或社會批判等爭奇鬥艷，同時展出十青相關研究文獻，以及各種版畫的版種、技法、材料等物件，提供民眾了解台灣現代版畫藝術研究議題與多元創作媒材豐富樣貌，活動詳情可洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。
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