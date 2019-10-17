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推分級醫療門診急診不塞車 竹市轉診比率2年上升逾20%

2019-10-17 15:30聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹市一名3歳陳姓兒童，因發燒超過40度又有嘔吐、腹瀉症狀而到診所就診，醫師診斷為非傳染性胃腸炎及結腸炎，開立電子轉診單轉診請家屬至新竹馬偕醫院急診，治療後情況穩定出院，轉回原家庭醫師診所，而診所可透過健保卡讀取醫院上傳的相關檢查資料，讓家庭醫師掌握病童狀況，無縫接軌接續治療。

新竹市衛生局與新竹馬偕醫院今天起連兩天，在新竹市國賓飯店舉辦「108年全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫年終成果發表會」，讓中央與地方衛生機關彼此交流，分享推行雙向轉診及提升醫病關係的經驗。

新竹市衛生局表示，過去因民眾生小病第一時間喜歡往大醫院衝的就診習慣，導致大醫院長期門診塞車、急診一床難求，為了解決此問題，健保署推動分級醫療與雙向轉診，近年來成果已慢慢展現出來。

衛生局指出，竹市105年還未開始做雙向轉診時，醫院轉醫院的件數3256件、診所轉醫院1萬6529件、醫院轉診所僅有199件，不管是上轉或下轉率都不高，下轉基層診所比率只有5.76%，自從開始推行雙向轉診，2年多來轉診率明顯改善，107年時醫院轉醫院的件數有4912件、診所轉醫院2萬1225件，醫院轉診所則上升至1975件，下轉比率達28.6%。

從數據中可看出，民眾就醫習慣開始慢慢改變，看病不一定要到大醫院，而是先找厝邊的醫師，讓病患分流，將醫學中心與區域醫院門、急診寶貴醫療人力，留給轉診來的急重症病患，提升醫療效率。

新竹市衛生局與新竹馬偕醫院今天起連兩天，在新竹市國賓飯店舉辦「108年全國醫療區...
新竹市衛生局與新竹馬偕醫院今天起連兩天，在新竹市國賓飯店舉辦「108年全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫年終成果發表會」。記者陳斯穎／攝影
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