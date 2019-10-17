批「南崁兒童藝術村」淪蚊子館 議員約文化局去站崗

2019-10-17 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市議會今日排定文化局工作報告，議員褚春來質疑今年8月正式營運的南崁兒童藝術村淪為蚊子館，他直呼「蚊子都比人多」，桃市文化局回應，試營運至今的參觀人次約有5萬人，但還是遭褚嗆「人數才沒那麼多，我可以跟你天天站崗」。

桃園市政府斥資7300餘萬元活化「南崁兒童藝術村」，今年4月起試營運、8月正式營運，褚春來詢問試營運至今有多少參觀人數，文化資產科員黃暐珉表示，截至8月底共辦理90場活動、「累計8萬人次」，對這個數據褚春來相當疑惑，他表示「蚊子都比人多」一個月參觀人次不會超過2千，質疑數據怎麼統計的？黃暐珉連忙澄清口誤，應有約「5萬人次」，仍遭到褚抨擊「我陪你來去站崗看，超過一萬人次就算我輸」。

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褚春來說，南崁親子藝術村觀光人數少之又少，幾乎天天休館，夏天不辦活動、假日不辦活動，冬天要辦什麼活動？褚痛批該處地段這麼好卻淪為蚊子館，怎麼對得起市民？褚還建議，要文化局對委外廠商進行評鑑，不要合約一簽就十年，強調重點是要讓該處能活化、讓親子能有地方可以互動、遊憩。

桃市文化局長邱莊秀美回應，針對議員的質詢會請業務科跟表演藝術科酌量增加活動，並與廠商多加溝通，稽核方面也會加強且確實執行，會後文化局也給出試營運至今參觀人次確切數據，由營運廠商統計周末小市集、展覽、學校和社區的參訪人次，加上園區活動報名人數累計共有5萬820人。