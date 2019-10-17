最強空汙防守員來了！新竹市裝設345個空品微型感測器
2019-10-17 12:50
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
秋冬季節受東北季風影響，部分縣市空氣品質近期紛紛亮起橘燈，新竹市政府今天指出，市長林智堅上任至今設置345個微型空氣品質感測器，以科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，有如「空汙防守員」，市民隨時可以上網查詢空氣品質，做好因應守護健康。
林智堅表示，上任來啟動新竹好空氣運動，推動空氣品質三支箭「微型空品感測器」、「空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」，讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，同時推動城市綠化、提升環境舒適度，讓大家出外都能呼吸好空氣。
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環保局長江盛任表示，微型空氣品質感測器設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，工業區周邊社區、敏感受體如學校、醫院周邊次之，除了布建345個空品感測器外，今年還增設8台風速風向計，提升環境分析效能，同時為民眾把關空氣品質。
江盛任說，微型感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，監測項目包含溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5）、風速、風向等多項數據，3分鐘就能產生1筆資料。相較於國家監測站，更能貼近小區域的空氣品質現況，並藉此追蹤汙染排放來源及環境汙染熱區。微型感測器24小時監控空氣品質的變化，一旦發生異常現象，系統就會發出告警，稽查人員能夠透過電腦資料，即時掌握可能違法的空汙排放來源及事件，使稽查效率事半功倍。
經統計至今年9月，依據環保署空氣品質監測結果顯示，在細懸浮微粒（PM2.5）改善方面，平均濃度值降低為15.76 μg/m3，竹市相較於去年同期大幅改善19.9%，改善率全國第2。
環保局透過空品物聯網大數據分析，結合地理資訊系統及許可管理資料，輔以人工智慧，採取熱區分析、E化稽查及智慧城市等多重管道，發揮空氣品質感測物聯網實際效益。目前已透過此方式，針對違反環保法規之2家廠商進行裁罰，呼籲廠商切勿以身試法。
歡迎民眾參考利用微型空品感測器資訊，資訊公布於民生公共物聯網、環保署空氣網、愛環境網站。
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