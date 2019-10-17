桃園水環境巡守隊再添生力軍志工數冠全國 市長加獎金
2019-10-17 12:42
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市海岸、河流及埤塘等水環境範圍廣，60%需要水環境巡守隊協助維護及巡邏，為完善布建水環境巡護網，環保局於105年起公開招募新水環境巡守隊，獲得市民朋友的熱烈參與，至去年底合計成立57支水環境巡守隊，隊員數2336人，今年6月再招募9支生力軍，總隊數已達66隊，隊員數2483人居全國之冠。
鄭文燦市長為感謝民間團體隊於水環境守護的支持，今天在市府綜合會議廳2樓舉辦108年新水環境巡守隊授旗儀式，歡迎新隊伍加入守護桃園水環境的行列，並宣布年底增加巡守隊考核機制、考核獎金5萬、10萬元不等，辦法和細節由環保局訂定。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鄭文燦表示，桃園市鼓勵民間機構及團體加入水環境巡守隊，共同守護河川及溪流，除每月巡檢外，平時也自辦淨溪活動，執行水質監測、生態保育、教育宣導等工作，今年有9支水環境巡守隊的加入，加強把關茄苳溪、新街溪、大漢溪、新屋溪、南崁溪及埤塘的水環境，用在地深耕的力量影響更多人的加入水巡隊陣容，河川也因此更乾淨及美麗。
環保局長呂理德表示，桃園水環境巡守隊共66隊，分布在桃園市主要河川，是保護河川的無名英雄，在很多看不到的角落默默付出，隊員除了巡檢河岸、撿拾海廢與通報汙染案件，也維護河岸生態，其中樹林社區水巡隊更獲環保署頒發107年全國特優巡守隊的肯定。
環保局也歡迎企業、學校、民間團體共襄盛舉，踴躍加入水環境巡守隊的行列，維護河川環境清潔是件任重道遠的工作，也是為後代子孫謀福祉盡一份努力，而政府資源有限、民力無窮，環保局歡迎企業、學校、民間團體等參與認養河川行列，共同為環境保護工作盡一份心力。
今年新加入的隊伍：自強里水環境巡守隊、大檜溪水環境巡守隊、幸福里水環境巡守隊、精忠沿希水環境巡守隊、茄明水環境巡守隊、高城里水環境巡守隊、石牌水環境巡守隊、東明里水環境巡守隊及三坑子水環境巡守隊。
留言