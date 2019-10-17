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桃園水環境巡守隊再添生力軍志工數冠全國 市長加獎金

2019-10-17 12:42聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市海岸、河流及埤塘等水環境範圍廣，60%需要水環境巡守隊協助維護及巡邏，為完善布建水環境巡護網，環保局於105年起公開招募新水環境巡守隊，獲得市民朋友的熱烈參與，至去年底合計成立57支水環境巡守隊，隊員數2336人，今年6月再招募9支生力軍，總隊數已達66隊，隊員數2483人居全國之冠。

鄭文燦市長為感謝民間團體隊於水環境守護的支持，今天在市府綜合會議廳2樓舉辦108年新水環境巡守隊授旗儀式，歡迎新隊伍加入守護桃園水環境的行列，並宣布年底增加巡守隊考核機制、考核獎金5萬、10萬元不等，辦法和細節由環保局訂定。

鄭文燦表示，桃園市鼓勵民間機構及團體加入水環境巡守隊，共同守護河川及溪流，除每月巡檢外，平時也自辦淨溪活動，執行水質監測、生態保育、教育宣導等工作，今年有9支水環境巡守隊的加入，加強把關茄苳溪、新街溪、大漢溪、新屋溪、南崁溪及埤塘的水環境，用在地深耕的力量影響更多人的加入水巡隊陣容，河川也因此更乾淨及美麗。

環保局長呂理德表示，桃園水環境巡守隊共66隊，分布在桃園市主要河川，是保護河川的無名英雄，在很多看不到的角落默默付出，隊員除了巡檢河岸、撿拾海廢與通報汙染案件，也維護河岸生態，其中樹林社區水巡隊更獲環保署頒發107年全國特優巡守隊的肯定。

環保局也歡迎企業、學校、民間團體共襄盛舉，踴躍加入水環境巡守隊的行列，維護河川環境清潔是件任重道遠的工作，也是為後代子孫謀福祉盡一份努力，而政府資源有限、民力無窮，環保局歡迎企業、學校、民間團體等參與認養河川行列，共同為環境保護工作盡一份心力。

今年新加入的隊伍：自強里水環境巡守隊、大檜溪水環境巡守隊、幸福里水環境巡守隊、精忠沿希水環境巡守隊、茄明水環境巡守隊、高城里水環境巡守隊、石牌水環境巡守隊、東明里水環境巡守隊及三坑子水環境巡守隊。

桃園市今年新增9支水環境巡守隊，鄭文燦市長今天為各隊授旗並合影。記者鄭國樑/攝影
桃園市今年新增9支水環境巡守隊，鄭文燦市長今天為各隊授旗並合影。記者鄭國樑/攝影
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桃園市水環境巡守隊總隊數已達66隊，隊員數2483人居全國之冠。記者鄭國樑/攝影
桃園市水環境巡守隊總隊數已達66隊，隊員數2483人居全國之冠。記者鄭國樑/攝影
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