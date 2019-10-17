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明新科大霸氣宮廷風「紅鳳凰」韓國美容藝術賽拿6金

2019-10-17 12:19聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

明新科技大學化妝品應用學士學位學程與世界高中師生，參加第15屆IBEAC韓國國際美容藝術大賽，與來自韓國、中國，泰國，馬來西亞，香港、澳門、印尼等國際好手共同競技，打敗各國眾多選手、脫穎而出，總共獲得8面金牌與2面銀牌，是全場最大贏家。

每年春秋2季各舉辦一次的IBEAC韓國國際美容藝術大賽，是國際美容賽中重要指標之一，明新化妝品學程副主任李玉蘋及推廣教育中心執行長張鉯崴與世界高中校長蘇至斌，分別明新科大學生陳麗安、阮怡蒨，與世界高中學生徐翊華、湯晏婷前往韓國參賽。

校方表示，學生阮怡蒨參賽「整體造型設計」、「眉毛手工紋繡」、「平面藝術美甲」項目，陳麗安參賽「眉毛機器紋繡」、「平面藝術美甲」及「睫毛創意設計」，阮怡蒨在「整體造型設計」項目，由隊友陳麗安擔任模特兒，以中國宮廷風作品「紅鳳凰」，霸氣展現宮廷華麗與氣派，驚艷全場，勇獲6面金牌。

陳麗安與世界高中學生徐翊華、湯晏婷，則在美甲、睫毛項目上，將現代彩睫及美甲技術，結合中國風的意象，表現出特殊藝術風格，在藝術美甲、睫毛創意設計等其他競賽項目也奪牌獲得肯定。

阮怡蒨表示，「紅鳳凰」從構思到製作總共歷時10個月，上千顆水鑽鑲在衣袍布料上，整件超過5公斤，感謝隊友陳麗安體形瘦弱，還要踩著20公分的高跟鞋跟一身厚重的大紅鳳袍，聞風不動地站著讓她化妝，出場時也用最完美的狀態將作品呈現出來，最後獲得評審的一致青睞拿到金牌。

明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」...
明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」項目，以中國宮廷風作品「紅鳳凰」勇獲6面金牌。圖／明新科大提供
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明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」...
明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」項目，以中國宮廷風作品「紅鳳凰」勇獲6面金牌。圖／明新科大提供
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明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」...
明新科大學生阮怡蒨、陳麗安參加IBEAC韓國國際美容藝術大賽，在「整體造型設計」項目，以中國宮廷風作品「紅鳳凰」勇獲6面金牌。圖／明新科大提供
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