楊梅趴趴走２6日舉辦 健走可獲迪士尼正版限量馬克杯
2019-10-17 12:09
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行，健走路線全長約4公里，沿線設有3處補給站，讓民眾可隨時補充熱量，走完全程的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯，主舞台還安排客家新樂團及客家金曲新星「黃于娟」等團體演出。
桃竹苗分署在園區內設置60個攤位，擺出各式體驗DIY與美食試吃，讓民眾透過體驗認識桃竹苗分署，了解職業技能並找到自己的興趣，包括「衣啟飛翔創客基地」闖關遊戲、「賈桃樂學習主題館」、創業鳳凰店家展售商品等活動，體驗還有機會獲得運動環保水壺、摺疊手提收納袋等禮物，另外邀請MOMO親子台最受歡迎的糖果姊姊帶動跳及各項親子活動。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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特別挑選「西點製作」職類，於當日舉行「親子蛋糕裝飾大賽」，10月22日下午5點報名截止，有興趣的朋友都可上桃竹苗分署「賈桃樂官方粉絲團」報名，獲獎者有機會拿到價值1千元至3千元不等的百貨禮卷大獎，現場還有大型氣墊可讓小朋友們同樂，也歡迎親子們共同參加。
活動由桃園市楊梅區公所及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共同舉辦。楊梅區長羅國裕表示，楊梅趴趴走是本區連續舉辦多年的地方運動盛事，今年特別邀請桃竹苗分署一起擴大舉辦，讓整個活動更豐富更多元，打造在地健走及職訓體驗的獨有特色。
健走活動將在10月今日下午2點開放報名，有興趣的朋友可於網站https://reurl.cc/313dbX報名。
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