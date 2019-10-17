親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

楊梅趴趴走２6日舉辦　健走可獲迪士尼正版限量馬克杯

2019-10-17 12:09聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行，健走路線全長約4公里，沿線設有3處補給站，讓民眾可隨時補充熱量，走完全程的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯，主舞台還安排客家新樂團及客家金曲新星「黃于娟」等團體演出。

桃竹苗分署在園區內設置60個攤位，擺出各式體驗DIY與美食試吃，讓民眾透過體驗認識桃竹苗分署，了解職業技能並找到自己的興趣，包括「衣啟飛翔創客基地」闖關遊戲、「賈桃樂學習主題館」、創業鳳凰店家展售商品等活動，體驗還有機會獲得運動環保水壺、摺疊手提收納袋等禮物，另外邀請MOMO親子台最受歡迎的糖果姊姊帶動跳及各項親子活動。

特別挑選「西點製作」職類，於當日舉行「親子蛋糕裝飾大賽」，10月22日下午5點報名截止，有興趣的朋友都可上桃竹苗分署「賈桃樂官方粉絲團」報名，獲獎者有機會拿到價值1千元至3千元不等的百貨禮卷大獎，現場還有大型氣墊可讓小朋友們同樂，也歡迎親子們共同參加。

活動由桃園市楊梅區公所及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共同舉辦。楊梅區長羅國裕表示，楊梅趴趴走是本區連續舉辦多年的地方運動盛事，今年特別邀請桃竹苗分署一起擴大舉辦，讓整個活動更豐富更多元，打造在地健走及職訓體驗的獨有特色。

健走活動將在10月今日下午2點開放報名，有興趣的朋友可於網站https://reurl.cc/313dbX報名。

108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署...
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行。圖／楊梅區公所提供
分享
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署...
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行。圖／楊梅區公所提供
分享
完全健走的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯。圖／楊梅區公所提供
完全健走的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯。圖／楊梅區公所提供
分享
完全健走的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯。圖／楊梅區公所提供
完全健走的民眾，可憑核章兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯。圖／楊梅區公所提供
分享
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署...
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華將於26日上午7點，在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行。圖／楊梅區公所提供
分享

親子健走
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

通霄「樂天地酒家」洗盡鉛華 變日照據點

2019-10-17 00:14

台一線通霄段石虎遭路殺 苗縣今年第20隻

2019-10-16 23:54

綠捷1年開工4次 進度僅2% 遭議員譏諷

2019-10-16 23:29

新聞眼／開工政治學 秀過頭？真有必要？

2019-10-16 23:27

湖口鼓勵種油茶 新苗每公頃加碼補助4萬

2019-10-16 23:24

廖志坤獎學金 今年發出79萬元

2019-10-16 23:15

南寮旅服中心 增設18公尺溜滑梯 打造兒童新樂園

2019-10-16 23:02

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

竹縣爭取千萬整修音樂廳 將舉辦新響開幕藝術季

2019-10-16 17:26

桃園藝文展演中心被噴漆「蔡英文共匪」 民代籲理性

2019-10-16 17:23

南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12

石虎又遭路殺今年第20隻 單年最高

2019-10-16 14:25

桃園市議員楊進福退國民黨 宣布競選平地原住民立委

2019-10-16 14:09

竹東戶政助日人尋根圓夢 溫暖服務成最好國民外交

2019-10-16 14:04

桃園26日職訓成果展 2600多個職缺徵才

2019-10-16 12:28

桃園推動NPO非營利組織 打造參與式民主城市特色

2019-10-16 10:36

桃園青年安「薪」就業 3年來8000人次受惠

2019-10-16 09:34

桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44

南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12

雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33

跟進停車收費是烏龍？好市多汐止店：廠商私張貼公告

2019-10-16 19:55

林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31

開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說疑雲 議員否認

2019-10-16 16:41

基隆打卡熱點阿根納造船廠變馬桶墳場 遊客傻眼

2019-10-16 17:24

林佳龍宣布員林百果山風華再現計畫 里長：每次都落空

2019-10-16 14:28

新北提早為清潔隊員賀節 各區隊利用回收物裝扮

2019-10-16 14:08

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

南門中繼市場17日試營運 給發財金吃入厝湯圓

2019-10-16 13:03

代理高雄市長首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

2019-10-16 13:14

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

桃園藝文展演中心被噴漆「蔡英文共匪」 民代籲理性

2019-10-16 17:23

抗議大巨蛋案 台聯：若發建照要罷免柯文哲

2019-10-16 16:20

南門中繼市場今試營運 攤商：噪音大、滴水、排水不通

2019-10-17 10:03

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

代理高雄市長 葉匡時：關心石化與金屬產業升級轉型

2019-10-16 15:46

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34

影／林佳龍到台中機場提10年整體計畫 總經費756億元

2019-10-16 16:31

影／歷史遺骨認定非私有 莫那魯道難回部落伴親友

2019-10-16 17:18

委員表達大巨蛋疑義 柯市府堅持決議生效、里長遭架離

2019-10-17 10:27

台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家

2019-10-17 08:00

鳳山警分局今動土 李四川幽默協商盼提早完工

2019-10-16 12:40

扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻

2019-10-16 13:51

樂天地酒家華麗轉身 名家作品場景大變身

2019-10-16 20:07

社宅青創戶回饋計畫效果差 北市以後不再設

2019-10-17 07:13

注意！高美濕地木棧道21日起部分封閉 擅闖最高罰25萬

2019-10-16 14:34

藝術進區挺進台南佳里北門 薪傳歌仔戲搬演精典好戲

2019-10-16 15:11

太平山山毛櫸轉黃了！19日起交通管制

2019-10-16 12:32

台中太陽餅文化節19日舉辦 糕餅限量特惠「買一送一」

2019-10-16 14:27

星巴克回饋基隆 中正區限定點2杯相同飲料買1送1

2019-10-17 09:54

中捷綠線延到彰化 藍線到太平

2019-10-16 23:33

本周末來屏東 看全世界最大、最有屏東味的設計超市

2019-10-16 19:37

新北規畫怪獸公園 哥吉拉張牙紅嘴造型引來在地反彈

2019-10-16 17:13

桃園市議員楊進福退國民黨 宣布競選平地原住民立委

2019-10-16 14:09

大巨蛋逃難反應時間參數30秒？ 吳崢：遠雄說謊了

2019-10-16 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top