桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前
桃園市議會今天排訂捷運工程局工作報告，部分議員再批捷運綠線去年10月起到今年10月，頭尾一年辦了4次開工、祈福典禮，並譏諷場面熱鬧又動員，還先後請來副總統、副總統、行政院長參加，但是工程進度卻只有個位數2%多。
捷工局表示，桃園捷運綠線全長約27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園四個行政區，土建工程主線路段分為GC01、GC02、GC03共3個標案發包執行，去年因GC01標高架段工程分別在八德區與蘆竹區南北二端施工，工區相距較遠，於是分別在八德、蘆竹辦開工祈福典禮。
捷工局今年完成GC02標、GC03標地下段土建統包工程發包作業，廠商依照工程慣例，在GC02標施工範圍八德區，以及GC03標捷運用地桃園區辦理開工祈福典禮，祈求工程順利圓滿，也邀請在地民眾參與，讓沿線居民了解各標路段規畫、施工方式以及未來沿線區域發展效益。
捷工局局長陳文德說，捷運建設為桃園交通轉型的重要里程碑，請市民朋友共同協助支持並體諒捷運綠線施工期間的不便，未來將透過跨局處協調，以及交通維持計畫盡量減少對沿線居民商家造成的影響，讓桃園市民享受更大的交通便利。
捷工局舉例，捷運綠線GC01標八德建德路高架段工程，至 10 月 16日預定進度2.35%, 實際進度2.59%工程進度超前。
不過市議員魯明哲認為10萬元就能辦一次開工典禮，估計辦這4次開工場面規模每次要百萬元，4次連同使用500吋大螢幕等設備，合計恐怕要花不少錢，名義上是廠商自己辦的開工典禮，但是副總統、總統、行政院長先後來，地方上也動員，有必要這樣花費嗎？
議員劉茂群批行程院長蘇貞昌參加GC02標開工典禮，致詞講話不得體，說完工後市長鄭文燦極可能已經當總統，不談政策卻講選舉語言，她認為蘇貞昌是行政院長身分上台，講這種話不得體「德不配位」。
市議員萬美玲指出，捷運不但辦這麼多開工典禮，還大動員，9月20日GC03標開工祈福典禮總統參加，地方上動員里長邀民眾、送餐盒，還說餐盒不方便當天發，有的前一天深夜送到里長家，里長深夜也送不出去覺得困擾。
議員牛煦庭作首打油詩「開工復開工、開工何其多；市民等完工、萬事成蹉跎」，質問捷工局綠線捷運開工典禮辦這麼多次，但是龜山捷運棕線呢？先前地方傳言選舉支持鄭文燦市長，龜山捷運2019年底就開工，他不相信，並強調如果棕線2020年底前能開工，他請沿線居民吃「慶賀開工雞排」。
桃園捷運綠線土建工程主線路段開工祈福典禮順序為，去年10月15日GC01標高架段八德區鄭文燦市長主持，同年10月17日同一標蘆竹區陳建仁副總統出席，今年9月20日GC03標地下段蔡英文總統出席、10月11日GC02蔡貞昌院長出席，典禮也邀請在地民眾參加，捷工局強調用意在於讓沿線居民了解各標路段規畫、施工方式以及未來沿線區域發展效益。
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