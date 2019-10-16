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江藤尚志訪竹市府 交流JR東日本經驗助推大車站計畫

2019-10-16 20:12聯合報 記者黃瑞典／即時報導

JR東日本運動株式會社社長江藤尚志等人今天拜訪新竹市政府，由副市長沈慧虹接待，雙方交流討論新竹車站與城市及鐵道運輸發展 ，江藤社長提到JR東日本在鐵道經濟、車站經營與都市發展都有豐富經驗，希望透過交流良好互動，沈慧虹指出，市府積極推動大車站計畫，盼從JR東日本學習複合式車站的經營之道。

沈慧虹說，新竹火車站與東京車站於105年2月12日締結為姊妹車站，兩個車站同樣經歷百年風霜而屹立不搖，更在都市發展過程扮演重要角色，市長林智堅在105年參訪東京車站時，由當時身為東京站長的江藤尚志熱情接待，並在車站古蹟建築維護、歷史建築管理及商業開發與設施引進都獲益良多。

沈慧虹向江藤尚志介紹，市府積極啟動大車站計畫3部曲，首先於105年8月新竹轉運站啟用時改造前後站地下道，接著107年2月完成站前廣場改造，並於後站增設風雨走廊，目前正努力推動大車站計畫最關鍵的第3部曲，整體規畫已送交通部審查，盼成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。

江藤尚志表示，希望透過參訪促進雙方交流，交換彼此在鐵道及都市發展的經驗，JR東日本肩負首都圈運輸路網的重責大任，在鐵道經濟、車站建築、商圈開發、商業經營及配合周邊都市計畫發展、市鎮開發等都有著豐富經驗，樂意協助與提供新竹市大車站計畫參考。

市長林智堅表示，新竹火車站周邊發展一直是市府施政重點，日本有很多車站建設配合都市發展共生共榮的經驗，可作為市府及台鐵車站發展的參考，過去透過參訪東京品川車站、岡山車站的經驗，市府積極推動大車站計畫，待交通部審查過後，將加速進行綜合規畫等程序，早日完成大車站計畫，為城市未來發展奠定關鍵基礎。

JR東日本運動株式會社社長江藤尚志等人今天拜訪新竹市政府，由副市長沈慧虹接待，雙...
JR東日本運動株式會社社長江藤尚志等人今天拜訪新竹市政府，由副市長沈慧虹接待，雙方就新竹車站與城市、鐵道運輸發展交流討論。圖／市府提供
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JR東日本運動株式會社社長江藤尚志等人今天拜訪新竹市政府，由副市長沈慧虹接待，雙...
JR東日本運動株式會社社長江藤尚志等人今天拜訪新竹市政府，由副市長沈慧虹接待，雙方就新竹車站與城市、鐵道運輸發展交流討論。圖／市府提供
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