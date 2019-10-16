樂天地酒家華麗轉身 名家作品場景大變身
2019-10-16 20:07
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
作家七等生名著「沙河悲歌」描述的場景樂天地酒家，在歷經繁華、沒落及社會變遷後，今天「華麗轉身」成為通霄鎮社區式日間照顧服務據點，縣長徐耀昌前往揭牌，感謝屋主提供百年老厝的好環境，支持縣府推動身障服務；名家筆下的大酒家走過燈紅酒綠的繁華歲月，如今被賦予新生命。
通霄日間照顧服務據點近午時分熱鬧揭牌，委由幼安教養院負責運作，以定點方式從周一到五提供每天8小時服務，項目包括身障者生活自理能力增進、人際關係及社交技巧訓練、健康促進及休閒生活服務，盼增進身障者參與社區活動、減輕照顧者負荷，日照據點服務對象以通霄、苑裡等海線地區18至64歲身障者為主，有需求民眾可洽（037）760195幼安教養院。
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通霄日照據點過去是海線地區知名的大酒家，七等生是通霄人，民國60年代他創作的著名小說「沙河悲歌」曾被拍成電影，通霄在小說中成了「沙河鎮」，地方知名的樂天地、圓滿2間酒家都成為書中重要場景。
樂天地酒家屋主林富敏、林茂旭父子熱心提供場所作為身障者服務據點，徐耀昌特別表達謝意，並頒發感謝狀。
樂天地酒家約在10年前已停業，林茂旭從事建築業有成，4年前返鄉將老屋整修完成，但內部仍保留許多酒家時代的記憶，包括廚房的「送菜口」、酒家女當年休息的大通舖，他還保留當年酒家用的酒杯、菸灰缸及民國65年縣府核發的營利事業記證，整幢老屋處處充滿時代感，為當年台灣經濟起飛及繁榮的歲月作見證。
林茂旭說，他自幼成長在酒家環境，但父母管教嚴格，酒家裡形形色色、人來人往，到處都有悲歡的人生故事，約30年前七等生也曾再度造訪「樂天地」；幼安教養院多年前起建時就是他承攬，他也因此與幼安結緣。
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