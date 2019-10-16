台日藝術家聯手 大溪老街展古玩風華

2019-10-16 18:35 中央社 桃園16日電



擁有百年歷史的桃園市大溪源古本舖與日本知名漆器藝術家合作，從今天起舉行交流展，藉由台日多位藝術家巧思，賦予收藏古玩的新生命與運用，讓遊客在老街中感受藝術再生魅力。

源古本舖負責人古正君表示，源古本舖獲得文化部、桃園市政府文化局的資助進行整修，而源古本舖今年所舉辦的「幸福器味特展」中則展示300多件生活器皿。展覽中傳達主人的生活態度以及生活趣味，並且透過老屋的展覽空間，將多年的收藏器物融合藝術、音樂、影像的跨界創作，達到「一茶、一飯、一器、一物，皆為幸福氣味」的氛圍。

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古正君說，「幸福的味道」在生活中隨手可得，端起一個溫潤的磁杯，慢慢喝一口茶，用一個樸拙的陶碗盛上一碗粥，細細品嚐；在日常的情節中，透過生活所需的器皿，在不同的使用方式下，體驗美與真滋味。

古正君說，這次展覽也邀請到創意改造好手侯其文、新銳音像藝術家鍾鎮陽一起利用改造生活器皿的用途，與音樂、影像，讓古味十足的器皿，能從斑駁中展現出真正的生活意味。

另外，在「台日物產交流展」中，則結合「大嵙崁物產所」創辦人邱榮漢、日本知名漆器藝術家田中瑛子共同投入多項藝術創作，讓大溪老街區充滿故事與美麗空間。

台、日的多家藝術家今天都到場參加開幕儀式。主辦單位表示，兩項展覽將以接力方式在大溪老街進行，從今天起到12月10日，辦理近2個月的特展；週五、六、日並開放古宅供民眾參觀，體驗百年老建築再生的魅力風采。