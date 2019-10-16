竹縣爭取千萬整修音樂廳 將舉辦新響開幕藝術季
2019-10-16 17:26
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新竹縣政府文化局演奏廳整建重新回歸，蛻變成專業級音樂場館!演奏廳工程爭取文化部前瞻計畫，總經費約1300萬元，整修後演奏廳整體將更符合聲學原理，音色飽滿，聲音殘響更佳，給觀眾優質聽覺享受，這次舞台空間擴大，地面改木質，具有質感，也特別設置樓梯升降機，協助行動不便者，廳上方「貓道」設置4座打光燈；演藝廳則增設無障礙座席、舞臺布幕及燈光。為此，竹縣特別策劃「新響開幕藝術季」系列活動，從10月20日至12月1日共計12場次，歡迎民眾參與。
今天開幕記者會，鋼琴家簡雪豐、國立台灣交響樂團、沙丁龐客劇團、新竹縣客家武術舞獅協會先行帶來精彩表演。
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新竹縣長楊文科表示，演奏廳整建後，相信將會帶給民眾更優質的展演空間，為此文化局也特別策劃「新響開幕藝術季」系列活動，從10月20日至12月1日共計11檔、12場次，多元豐富節目演出，滿足不同喜好觀眾，包含傳統戲曲、現代戲劇、親子戲劇、說唱演出、室內樂、客家音樂、原住民音樂等。活動詳情請上FB粉絲頁「竹縣GO藝思」或上網搜尋「新竹縣新響開幕藝術季」。
文化局長田昭容表示，演奏廳從原演講廳式複合場所「大變身」，未來將朝向室內樂專業場館發展，為此，策劃與以往不同的藝術季，演奏廳部份由國立臺灣交響樂團劉玄詠團長擔任策展人，邀請德國首席小號演奏家，馬諦斯．霍夫(Matthias Höfs)專場演出、國立臺灣交響樂團首席弦樂家們組成的四重奏等。演藝廳則由臺北藝穗節藝術總監耿一偉老師擔任策展人，以及首次與臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同主辦節目，藉此合作機會將與以往不同的表演節目帶給新竹地區的觀眾。
藝術季邀請國內外首屈一指的表演團隊，含一心戲劇團、沙丁龐客劇團、達康.COME、黃子軒與山平快、他拉喇叭團、泰雅學堂等。所有節目販售請上兩廳院售票系統，邀民眾共度不一樣的「新響開幕藝術季」。
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