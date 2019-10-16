桃園藝文展演中心被噴漆「蔡英文共匪」 民代籲理性
2019-10-16 17:23
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
「蔡英文共匪」？民眾今天發現桃園市藝文園區展演中心招牌旁，被噴漆寫紅字「蔡英文共匪」，市議員余信憲接到民眾電話反映，中午前往察看字還在，立即連絡警方並報案，桃園警分局派員現場搜證，朝毀損公物調查。
藝文園區展演中心表示，早上6、7點在附近運動的民眾、等公車的上班族都發現噴漆字，研判是凌晨的行為。余信憲呼籲選民要理性，雖然大家有言論、行動自由，但是不代表可以毀損公物或誹謗他人，不理性的訴求不會增加支持的參選人當選機會，破壞公共場所美觀就很不應該，還有不實的隱射文字讓人不敢苟同都要被譴責，希望大家關心社會、表達意見要回歸理性。
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展演中心已經派人清洗「蔡英文共匪」5個大字，余信憲也向桃園警分局同安派出所報案，警方將調閱周邊監視錄影畫面追查噴漆者。據了解，展演中心過去也有人噴漆批評其他人，最近桃園區三元街也有噴漆，警方已經加強巡邏和追查。
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