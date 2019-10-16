竹縣推反賄選健康操 下周起於13鄉鎮巡迴

2019-10-16 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



為強化民眾反賄選意識，新竹縣府推出「反賄四句訣」結合簡易體操的「反賄健康操」，以政府機關的健康由反賄選開始為訴求，今天上午在正式發布，邀請國泰醫院物理治療師簡文仁，擔任「反賄健康操」代言人，現場親自示範健康操，縣長楊文科、法務部廉政署副署長侯寬仁、新竹地方檢察署主任檢察官鄒茂瑜、調查站副主任邱享坤、政風處長章宗耀與在座來賓一同現學現賣，正式啟動反賄健康專車，10月23日起將巡迴13鄉鎮市，宣導反賄選觀念及保健體操。

縣長楊文科表示，為了明年1月11日即將舉行的總統及立委選舉，竹縣啟動反賄健康專車活動，藉由各個縣民聚集的場合，宣導「不買票、不賣票，乾淨選舉」，透過各項宣導活動，縣府有信心讓反賄選宣導深入縣民鄉親的心中，身為縣長，更有責任及義務帶領本縣13個鄉鎮市，將新竹縣的乾淨選風持續貫徹下去，讓竹縣成為「人人反賄選」、「賄選零容忍」的城市。

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政風處提到發想設計「反賄健康操」，就是為了將偏硬性的反賄選主題轉為柔性宣導方式而提出的創新作法，為了提升反賄健康操的專業內涵，讓民眾對健康操的內容更具信心。

廉政署副署長侯寬仁表示，廉能政府及公正選舉是民主政治健全發展最重要的基石，而杜絕賄選，更是政府責無旁貸的責任，廉政署持續與各政風機構加強各項反賄選作為，，共同打擊各種企圖影響選舉的不法行為，確保乾淨的政治環境。