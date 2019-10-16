湖口鄉推種質油茶有成 今年採收成長3倍
2019-10-16 15:45
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉推廣休耕地種植油茶，目前全鄉面積已逾30公頃，近年在湖口鄉的大力推廣及加碼補助下有初步的成績，帶動湖口鄉許多休耕農地活化利用，今天舉辦油茶種植分享會，邀民眾前來體驗採油茶籽，湖口鄉長林志華也說，鄉公所加碼訂定補助計畫，今年度起4年補助新植油茶苗首年每公頃4萬元獎勵金，希望能吸引更多農友加入。
鄉長林志華、代表會主席詹益祿今天到油茶區，與民眾體驗採油茶籽。102年食安風暴後，湖口鄉推動活化休耕地轉作政策鼓勵農民種植油茶，至今6年，林志華說，去年3分多地僅採收450斤油茶籽鮮果，今年至少可採收1500斤，成長3倍，種植油茶具高經濟價值，鄉公所今年度起4年補助新植油茶苗首年每公頃4萬元獎勵金，減少農民的負擔。
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新竹縣油茶種植分享協會會長張堂斯領軍協助在地農民種植油茶樹，總幹事張豐迪專研各品種豐產苗和最新培植方法，並時常到農民種植地，專業指導農友種植方法與技術並分享自身種植的經驗，研發組張清堂主任專司芽接、苗接嫁接技術，協助農民種植油茶省工、節水。
張豐迪指出，當初他種植由茶一百棵，竟只有一顆結果，非常懊惱，具理工背景的他與協會夥伴努力，以集中管理、育苗到120公分高再栽種，加上適度的嫁接，成功扭轉劣勢，更讓原本得4年生的苦茶油，種植下去後最快1年後就能採收。
張豐迪說，市面上苦茶油供不應求，且具有經濟價值，未來目標是讓油茶多結果，若能讓一棵樹就生產一瓶油茶，油茶樹將是農民的「搖錢樹」。目前市面上台灣在地的苦茶油僅5％到7%，不少都是進口，品質不比台灣好，且真正的臺灣油茶對身體有益，他呼籲政府應要求標註產地來源，民眾若欲購買真正的苦茶油，可直接跟農戶購買。
湖口鄉推廣油茶，鄉公所與湖口鄉農會合作102年輔導設立油茶產銷班、107年成立新竹縣油茶種植分享協會，使得使得油茶種植區從粗放的山坡地同步移至平地的農田專業栽植，油茶種植分享協會以科學化、標準化及量產化的方式引導農友會員種植油茶，為增進產值提高農民收益並精研小果種油茶所需嫁接技術、肥培管理及篩選培育豐產苗、病蟲害防治、採果日曬脫殼榨油等油質品管把關一條龍作業。
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