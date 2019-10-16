南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



南寮旅遊服務中心整修工程今天開工，室內將設4座大小型滑梯，包括室內2樓高的螺旋滑梯，打造親子新樂園。示意圖／市府提供 分享 facebook 新竹市南寮旅遊服務中心整修工程今天舉行開工典禮，增設無障礙景觀電梯及4座室內外滑梯，2樓形似郵輪甲板的空中遊樂場，整修後有吧台區、遊樂設施和2層樓高、18公尺長的滑梯，結合既有親子沙灘，打造成為親子新樂園，預計明年8月完工。

市長林智堅表示，上任以來積極爭取營建署及前瞻計畫水環境補助，共投入超過15億元經費提升漁民作業環境，努力轉型觀光休閒漁港，打造全新的新竹漁人碼頭。

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開工典禮由副市長沈慧虹多名議員、里長持香祈福及敲磚動土，沈慧虹感謝議會支持，投入2500萬元整修南寮旅服中心，完工後不僅象徵南寮漁港重生，也能結合周邊景點成為新的遊服據點。

市府產發處指出，南寮旅服中心已使用13年，已有屋頂漏水和電梯故障等問題，整修工程將拆除館內電梯，移至外部新建無障礙展望景觀電梯，改善屋頂漏水，內部空間設施將以服務遊客為主，提供遊客諮詢和休憩服務。

1樓增設浴廁空間、更衣間和哺乳室，並配置咖啡吧與餐廳區、室內滑梯遊樂區，2的長形戶外露臺區將鋪設無障礙坡道，前方半圓形空地預留兒童遊樂空間，欄杆邊則有帶狀吧台區，讓遊客在此看海、喝咖啡，搭配前方舊漁港景觀，好像在郵輪甲板上度假，也有小型室外滑梯道區及2層樓高、18公尺長可以直接溜向1樓親子沙灘的超大型滑梯。