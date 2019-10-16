全民反毒總動員 年底新竹大會師

2019-10-16 14:52 中央社 台中16日電



台中市政府今天攜手國際同濟會台灣總會舉行「全民反毒總動員」活動，台中市副市長楊瓊瓔高喊「我閱讀，我拒毒」口號，並將於12月28日在竹科實中進行全民反毒大會師。

這場活動今天在台中市政府登場，由母子檔演員周嘉麗、王燦擔任反毒代言人，邀請民眾參與反毒繪畫比賽、閱讀活動及志工培訓，楊瓊瓔、立委沈智慧、市議員沈佑蓮、國際同濟會台灣總會長劉春快等人共同呼籲毒品不能碰，要勇敢說不，人生才不會後悔。

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楊瓊瓔表示，「投資教育，希望永遠在」，市府全力以赴，從校園每一個角落扎根反毒意識，反毒不只是口號，透過繪畫、閱讀等活動，讓孩子知道毒品的嚴重性，絕對不能碰，也呼籲每個人一起擔任反毒守門人，一起勇敢「拒毒」。

沈智慧表示，已針對「毒品危害防制條例」提案修法，內容包括提高罰款從新台幣2000萬元到最高2億元，並新增「販毒給未成年者，最高可處死刑」等。

沈智慧認為，反毒是全方位的戰鬥，普遍困擾公寓大樓住戶的「K煙」煙囪效應，透過共同管線輸毒，一人吸毒搞得全社區都吸毒了。她已另提案修法「公寓大廈管理條例」，授權管委會訂定住戶規約，新增「強制驅離吸毒者」條款，以維護住的品質與居住安全。

劉春快指出，「全民反毒總動員」透過反毒繪畫比賽、反毒種子志工培訓，盼深耕反毒意識，全民反毒大會師將於12月28日在新竹科學園區國立高級實驗中學登場，讓拒毒、防毒深入台灣每個角落。