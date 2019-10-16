桃園市議員楊進福退國民黨 宣布競選平地原住民立委
2019-10-16 14:09
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市議員楊進福今天宣布退出國民黨，加入桃園市議會無黨聯盟運作，以無黨身分參選2020年第十屆平地原住民立委選舉。
楊進福為阿美族，先後當選桃園升直轄市前龜山鄉民代表、縣議員和升格後市議員從政20年，他出生花蓮縣太巴塱阿美族古老部落，為了爭取擴大服務族人，決定退黨參選參選立委，並加入桃園市議會無黨聯盟。
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無黨聯盟劉勝全、謝美英等議員今天全員到齊陪楊進福召開記者會，總召李家興議員表示，楊進福服務紮實，受到平地原住民族人肯定，加入無黨運作，共同監督市府，無黨聯盟將全力支持楊進福參選立委。
楊進福說，參選立委的原動力有來自受到族人肯定，還有數十年來為社會服務不分族群、不分區域，而且自己具備地政、法律等專業背景，參選立委是為了擴大服務。
楊進福除了說明參選決心，也強調原民基本法應該逐一落實，若能當選立委，他將優先著手原民法，為原住民族自治打拚，都會與部落共進，傳統與現代攜手共創幸福。
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