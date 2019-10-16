竹東戶政助日人尋根圓夢 溫暖服務成最好國民外交

2019-10-16 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



日本人鈴木麻理子小姐的祖父及父親曾在台灣居住數年，為了尋找他們當時在台生活足跡，本月9日特地與母親來到新竹縣竹東鎮戶政事務所，在工作人員的協助下，如願找到父親出生地的現址，正是竹東分局的日式舊宿舍，母女2人也反覆說著唯一會的一句中文「謝謝」，向戶政事務所人員表達衷心的感謝。

現居東京的鈴木小姐表示，祖父當年在台任職員警，曾在中壢、湖口、頭份、竹東等地調動，父親則在竹東出生並在當地就讀小學，因為母親非常想看看當年父親的出生地，於是便帶著母親來台，請竹東鎮戶政事務所幫忙尋找。

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聽聞2人的請求，戶政事務所立即調出相關的戶籍謄本，課員鄒永良查出其父出生地的現址，舊式竹東分局的舊宿舍。戶政事務所主任林昌炬也特別請精通日語的竹東文史工作者彭學堯，擔任翻譯與歷史解說，帶著母女2人到舊宿舍遺址做導覽。

高齡88歲鈴木小姐的母親，看著這棟日式警察木造平房宿舍舊址，非常感動，憶起丈夫頻頻拭淚，母女2人也一再躬身，並說著不熟練的中文「謝謝」向戶政人員及彭學堯道謝。

林昌炬與彭學堯都是關懷地方文史人士，熱心的將平日蒐集日治時代警察機關原貌、訓練執勤和附近街景學校等照片送給母女，希望透過照片及史料，能讓她們更瞭解祖父及父親當年工作和生活環境，更招待2人到當地知名小吃店用餐，感受台灣人的美食及熱情。