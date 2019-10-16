桃園26日職訓成果展 2600多個職缺徵才

2019-10-16 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



為提升市民工作技能，強化專業知識並增進有利於就業的工作素養，除自辦職業訓練課程，也結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、大學校院、退輔會退除役官兵職業訓練中心等單位，提供民眾多元職業訓練機會及就業服務資源，培植許多優秀的勞動力進入職場。

桃園市政府就業服務處展現職訓成果和提供2600多個徵才職缺，26日（周六）上午10點到下午2點，在中壢中正公園（桃園市中壢區中美路86號）舉辦「即起職追 贏向未來」職訓成果展暨就業博覽會，透過動態、靜態展示讓民眾了解職業訓練的功能與重要性，歡迎民眾踴躍前往參加。

活動現場將會展示桃園「有頭鹿」職能訓練場職訓班訓練成果，包括品嚐美食小吃、重機械機具模型展示、野狼機車引擎分解展示、3D列印作品展示、肩頸按摩、時尚剪髮、人體彩繪、指甲彩繪等體驗外，更特別規劃了職涯占卜及求職RPG遊戲，只要找到指定RPG人物並成功回答問題，即可獲得限量的神秘小獎品，現場並有設置好玩的趣味關卡，只要通過翻轉人生、步步精薪等關卡及填寫問卷後，就能獲得「即起職追 贏向未來」發光電子扇及摸彩券，有機會抽中限量好禮。

這次求職會場邀請景碩科技、尚智半導體、中華精測科技、鴻佰科技、健策精密工業、台全電機、皇昌營造、富邦媒體科技(富邦MOMO)、台灣玻璃、王品集團及全家等60家知名大廠，釋出品管工程師、環安工程師、化學工程師、繪圖工程師、量測技師、電商平台業務專員、資訊專員、行銷企劃專員、外貿業務專員、人資專員及儲備幹部等超過2600個多元工作職缺，協助民眾就業媒合，一起打造桃園「亞洲．矽谷」發展的基礎，另活動亦特地邀請長期照顧服務機構設攤徵才，提供勞雇雙方媒合平臺，讓有需要的民眾，都能找到心中理想的「好頭路」。

去年勞動力發展署桃竹苗分署「創業鳳凰市集」專區受好評，這次邀請5家優質的鳳凰企業主安排微型創業成果展示，讓民眾可以體驗獨特創意小物及特色商品，了解微型創業的內容，退除役官兵職業訓練中心展示今年的職訓成果，讓民眾更能瞭解不同類型的職業訓練，一起擁有「有頭路」。