桃園推動NPO非營利組織 打造參與式民主城市特色

2019-10-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園NPO(非營利組織)論壇昨天在婦女館舉行，市長鄭文燦指出NPO為實踐公民社會的關鍵中介力量，可以促進公民參與，提高環境意識和責任意識，讓公民社會更堅定、更公平、也更有力量。

鄭文燦表示，市府自105年成立桃園市非營利組織發展中心，致力扶植NPO團體志工培訓、組織經營、群眾募資、創造社會議題等面向，讓在地NPO成為推動政府施政的重要協力夥伴。市府未來也會從參與式預算、公民參與制度等方面努力，讓城市發展與市民結合，期待讓參與式民主成為桃園的城市特色。

鄭文燦說，因應桃園都市發展與人口成長快速，市府積極推動政策參與方案，讓各個層面的城市建設都能融入市民參與，桃園在推動參與式預算上已漸趨成熟，在公園建設、社會福利預算、外籍移工等項目，每年所投入的參與式預算約1億元。

鄭文燦在論壇分享今年3月到美國訪問，擔任紐約哥倫比亞大學一日客座教授時，就以桃園市「菱潭街再造計畫」和「東南亞移工參與式預算」兩個案例，說明參與式預算的特色和關鍵，引發學生廣泛討論。

鄭文燦指出，菱潭街早期為龍潭美食街，原本是老舊巷道，在地年輕人透過參與式預算方式，將街區改造成頗具特色的青年文創商圈。此外，桃園約有11萬名外籍移工，市府推動「東南亞移工參與式預算計畫」，讓外籍移工投票選擇自己喜歡的活動，總計投了1萬4000多票，參與踴躍，最後決定舉辦泰拳比賽。

鄭文燦表示，桃園運用參與式民主的層面廣泛，例如最近剛落幕的地景藝術節，其中「大湳遺址」裝置藝術，就是由鄰近居民與藝術家共同參與、投入創作，在藝術展結束後，居民都要求將藝術品原址保留紀念。此外，市府在航空城計畫舉辦全區聽證約2萬人參加，透過全民參與討論方式，將分歧意見逐步凝聚共識，航空城現已順利步入實質開發階段。

另外，市府也在公園建設上推動適性發展委員會，讓每一座公園的改造過程，都經過專家與居民2階段參與，讓公園產生自己的特色，目前許多新的共融式公園都是用這種方式打造而成。