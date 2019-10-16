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桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36聯合報 記者鄭國樑／即時報導

第二屆桃園國際風箏節19、20日在中庄調整池景觀土丘登場，邀請多國及台灣的風箏好手帶來近千隻造型風箏，並首創空中劇場，以特技風箏表演各種劇碼，市府觀光旅遊局希望帶給大家不一樣的風箏體驗。

桃園市觀旅局局長楊勝評表示，2019桃園國際風箏節現場除有各式造型風箏、空中劇場及特色地景風箏，也邀請果凍姐姐、美華國小陀螺隊及享樂10弦樂團等表演團體與遊客互動，並舉辦打卡送風箏活動，每日限時限量送出200份，歡迎闔家同遊、一同度過歡樂假日。更多活動詳細資訊，請查詢活動網站http://taoyuan-kite.tycg.gov.tw/

桃園市長鄭文燦表示，大溪中庄地區位於大漢溪終點，氣流穩定且空間開闊，去年第一屆桃園國際風箏節，受到風箏愛好者及市民朋友熱烈迴響，今年邁入第二屆主題為「童話世界」。活動設有特色地景風箏，預計將成打卡熱點，並規畫互動遊戲及特色攤位，讓大家好吃又好玩。

鄭文燦說，今年國際風箏節邀請世界各國及台灣的風箏好手帶來包括阿拉丁神燈、瑞典知名童書「彼得森與貓（Pettson & Findus）」中的主角彼得森爺爺和芬達斯（Findus）貓咪、比利時漫畫家創造的「西部牛仔-幸運的路克（Lucky Luke）」、德國格林童話的故事主角藍灰狼（Yoyo）與書呆子蜥蜴（Doc Croc）等近千隻造型風箏，讓遊客一飽眼福。

今年國際風箏節並首創空中劇場，屆時將在空中上演史艷文戰藏鏡人、西遊記、客家採茶大戲、惡魔精靈、江南大叔等劇碼，演出者以精湛的特技風箏技巧，讓大家有不一樣風箏體驗。

另外，法國風箏藝術創作達人法蘭西斯（Francis）也將帶來快樂動物園地景風箏，其中一只6米高的長頸鹿風箏將矗立在景觀土丘草原上成為特色地標，預期將成為打卡熱點。兩天的活動舞台區有親子唱跳、打卡送小風箏等活動，並規畫輕食、農特產及伴手禮等攤位，讓遊客好吃又好玩。

阿拉丁神燈故事也成為今年桃園國際風箏節演出戲碼。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
阿拉丁神燈故事也成為今年桃園國際風箏節演出戲碼。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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西遊記的故事也是空中演出戲碼之一。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
西遊記的故事也是空中演出戲碼之一。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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桃園市府昨為國際風箏節暖身，邀桃園區南門國小師生在市府廣場齊放風箏。記者鄭國樑／...
桃園市府昨為國際風箏節暖身，邀桃園區南門國小師生在市府廣場齊放風箏。記者鄭國樑／攝影
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桃園國際風箏節今年有多國上千風箏參展和演出。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
桃園國際風箏節今年有多國上千風箏參展和演出。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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今年主題與風箏都與去年完全不同，觀旅局強調喜愛風箏的民眾一定不要錯過2019桃園...
今年主題與風箏都與去年完全不同，觀旅局強調喜愛風箏的民眾一定不要錯過2019桃園風箏節的全新主題故事的風箏體驗。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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風箏節劇場鄭文燦
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