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國際青年創意美學競賽 技職好手桃園較勁

2019-10-15 23:21聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市2019第三屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會」，表示國際青年創意美學競賽舉辦邁入第三屆，今（108）年報名人數再創新高，來自全國54所大專院校，以及馬來西亞、越南、新加坡、香港、加拿大等國家，近2000名選手齊聚桃園，高手過招，共同角逐「美容美髮、工藝、餐飲」三大獎項，也為國內技職教育領域注入新活力。

鄭文燦提到今年國慶大會舉辦「2019台灣英雄大遊行」，不僅邀請國內體育好手參加花車遊行，也邀請國際技能競賽獲獎者一同參與，展現政府對技職教育的重視，近年來maker創客課程蔚為風潮，希望鼓勵學生動手做，從中獲得寶貴的知識與經驗，尤其台灣正面臨產業轉型，相信未來服務業發展將愈來愈寬廣，勉勵青年們在技職領域中。

青年局長顏蔚慈表示，本屆活動特別辦理青年創業及就業交流座談會，邀請多位桃園創業青年以「從尋路至開路的微型創業」的主題，分享不同產業創業及就業歷程，包含整合行銷、美容美髮、餐飲烘焙等，競賽現場提供攤位諮詢服務，希望促進創業青年的經驗交流。

青年局今年也推出「一日職人，無限可能」職場體驗課程，涵蓋傳播媒體類、遊戲娛樂類、觀光休閒類、創新設計類、社會實踐類、智慧科技類等六大創新產業，舉辦33梯次體驗課程，提供583名青年免費體驗，並為青年奠定良好的生涯規畫基礎。

今日包括市議員彭俊豪、市府青年局長顏蔚慈、桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞都出席活動。

桃園市2019第三屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會，報名人數再創新高。圖/桃園...
桃園市2019第三屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會，報名人數再創新高。圖/桃園市政府新聞處提供
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選手的作品手工精緻。。圖/桃園市政府新聞處提供
選手的作品手工精緻。。圖/桃園市政府新聞處提供
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比賽有不少表現大氣或色彩豐富的作品。圖/桃園市政府新聞處提供
比賽有不少表現大氣或色彩豐富的作品。圖/桃園市政府新聞處提供
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參賽者都是烹調或工藝、美容美髮高手。圖/桃園市政府新聞處提供
參賽者都是烹調或工藝、美容美髮高手。圖/桃園市政府新聞處提供
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桃園市長鄭文燦專注看著現場作品。圖/桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦專注看著現場作品。圖/桃園市政府新聞處提供
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選手完成作品後靜靜放在比賽會場等評比。圖/桃園市政府新聞處提供
選手完成作品後靜靜放在比賽會場等評比。圖/桃園市政府新聞處提供
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