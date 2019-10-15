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竹市欠稅、逾檢註銷車輛 停車無所遁形

2019-10-15 23:41聯合報 記者黃瑞典王駿杰／新竹市報導

新竹市路邊停車收費停管員開單輸入車號時，系統會自動過濾積欠牌照稅、逾檢註銷等車輛...
新竹市路邊停車收費停管員開單輸入車號時，系統會自動過濾積欠牌照稅、逾檢註銷等車輛，並顯示相關資訊。 圖／新竹市監理站提供
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新竹市政府交通處結合稅務局、市警局及監理站，利用路邊停車收費過濾贓車、積欠牌照稅與逾檢註銷等車輛，透過LINE群組通報，立即查扣追繳欠稅及開罰、移置扣牌等，讓追稅和車籍管理更有效率。

市府交通處指出，全市約有6000個路邊收費停車格，60餘名停管員巡迴開單，去年4月起開始與稅務、監理及警政單位合作，定期提供積欠牌照稅、註銷牌照及失竊車輛等資料建置在系統，停管員開單時輸入車號，系統會自動過濾及顯示。

交通處指出，一旦發現欠稅、註銷牌照、失竊車輛等，會在LINE群組通報，相關單位立即趕到現場處理，至今已透過此機制通報288輛，今年市府陸續在公道五路、經國路、公道三路、成功路等30多個路段增設1100多路邊停車格，陸續開始收費後，也會納入通報機制。

新竹市路邊停車收費格停管員開單輸入車號時，系統會自動過濾積欠牌照稅、逾檢註銷等車...
新竹市路邊停車收費格停管員開單輸入車號時，系統會自動過濾積欠牌照稅、逾檢註銷等車輛。 記者黃瑞典／攝影
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新竹市稅務局指出，透過此機制通報欠稅車輛共11件，獲報後會同行政執行署人員到場查扣車子，有的欠稅達6萬6千多元，車主馬上繳清，有的車主不繳即將車拖吊保管，其中有2輛車被拍賣抵稅。

另外，註銷牌照車輛被查獲，除得補繳註銷牌照日至查獲日應納的使用牌照稅，還會被處2倍以下的罰鍰，稅務局認為對逃漏牌照稅有遏阻作用。

市警局交通隊指出，使用無效車牌車輛路邊停車，可開罰3千6百元至1萬8百元，警方開單後，會將車移置保管場，並將車牌拆下寄送車籍所在地的監理單位。

新竹市監理站指出，逾期檢驗超過6個月車牌即被註銷，不得上路，車牌被扣繳後，必須重新驗車、申領牌照後才能合法上路。

新竹監理站車主LINE牌照稅贓車
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