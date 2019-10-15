竹南頭份運動公園綠迷宮移除水利處擬設地景遊樂設施

2019-10-15 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣竹南、頭份雙城藍綠縫合計畫工程10月2日動土，整合改造竹南、頭份運動公園，由於要將「山影之潭」擴大，拆除閒置綠迷宮，不少居民獲悉後，紛紛表達不捨，盼能保留。苗縣議員宋國鼎、曾玟學今邀請縣府水利處到場會勘，水利處指出，整合綠迷宮空間，加大湖域，再造水漾核心，開挖水池後，開挖的土方打造地景遊樂設施，相關細部計畫，將在一個月內提出，並將召開說明會。

苗縣竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程，總經費1.12億元，工程概要新設風雨棚架、新設景觀廁所、公園化停車場、山影之潭擴大、迎賓（山園）廣場、優化（藝文）中軸廣場與共融遊戲區建置，預定完工日期360日曆天。其中，將擴大山影之潭，閒置綠迷宮拆除，增加水域調節微氣候，緩坡方式創造親水空間與滯洪條件。

不過不少居民獲悉綠迷宮要拆除，紛紛覺得不捨，盼希望能保留綠迷宮的特色。議員宋國鼎、曾玟學邀集水利處到場會勘。宋國鼎指出，今天會勘重點「綠迷宮移除的評估依據」、「未來的改造重點」。

縣府水利處指出，綠迷宮移除是根據中央審查委員審查意見而定。議員宋國鼎希望縣府提出相關數據證明使用率，但水利處對綠迷宮使用率低，尚無無量化的數據可提供。

宋國鼎說，根據水利處今現場會勘，綠迷宮移除與開挖水池是改造核心。依現行規畫，綠迷宮位置形成阻隔，有管理維護困難。未來改建後，綠迷宮現在位置，成為景觀廁所、溜冰場，讓整體動線與視野更具穿透性，透過水池加大，增加親水性外，也與外面的水源流通。

宋國鼎說，現在山影之潭出現優養化，竹南鎮公園管理所僅4名人力，水利處現場也承諾會增加水池循環系統並加裝監視器，減輕管理負擔。