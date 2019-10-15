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桃猿隊拚三連霸 桃市直播派對LamiGirls球迷hi翻天

2019-10-15 20:55聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦今晚到市政府前廣場，出席「2019台灣大賽府前廣場直播」活動，並表示2019台灣大賽總冠軍戰，由Lamigo桃猿隊對戰中信兄弟隊，除今晚直播活動，市府也將在10月16、17日每晚6點30分起，在市府前廣場透過500吋電視牆直播賽事，邀請所有球迷與市府一起做Lamigo桃猿隊的後盾，在桃園為球隊加油。

鄭文燦說，市府府前廣場連續轉播3場，只要Lamigo桃猿3連勝，就能拿下3連霸，他有預感球迷會在府前廣場拋彩帶。

中華職棒大聯盟今年邁入30年，鄭文燦指出，Lamigo桃猿隊對桃園人的情感很深，雖然日本樂天集團將在季後接手球隊營運，但他清楚向日本樂天集團表達桃園支持球隊的立場，包括球隊跟桃園市政府的合作不變，在青埔國際棒球場的位置也不會變，讓球隊續留桃園。市府也會持續支持棒球，讓棒球成為桃園的光榮。

市府前廣場實況轉播2019台灣大賽總冠軍系列戰，由Lamigo桃猿隊對戰中信兄弟，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物一起為Lamigo桃猿隊加油，鄭文燦到場後和大家高呼「Lamigo桃猿隊」、「桃猿總冠軍」，還在台上大跳應援舞，嗨翻市府前廣場。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，2017年、2018年，10號對友與市民朋友齊聚桃園市府前廣場，迎接總冠軍，拋出屬於桃園人的勝利彩帶。2019年總冠軍賽對Lamigo桃猿來說別具意義，市府依循往例，在旗桿上升起隊旗，也會在直播現場，準備「限量」手搖旗給10號隊友齊心應猿，未來3天，市政府將與最熱情的10號隊友一起吶喊「桃園最強」。

鄭文燦（右2）和大家高呼「Lamigo桃猿隊」、「桃猿總冠軍」，還在台上大跳應援...
鄭文燦（右2）和大家高呼「Lamigo桃猿隊」、「桃猿總冠軍」，還在台上大跳應援舞。記者鄭國樑／攝影
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現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物一起為Lamigo桃猿隊加...
現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物一起為Lamigo桃猿隊加油。記者鄭國樑／攝影
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體育主播徐莉婷手持限量手搖旗和10號隊友裝共同應「猿」。圖／桃園市政府秘書處提供
體育主播徐莉婷手持限量手搖旗和10號隊友裝共同應「猿」。圖／桃園市政府秘書處提供
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桃園市政府直播職棒總冠軍賽，邀請球迷一起做Lamigo桃猿隊的後盾加油。記者鄭國...
桃園市政府直播職棒總冠軍賽，邀請球迷一起做Lamigo桃猿隊的後盾加油。記者鄭國樑／攝影
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LamiGirls為Lamigo桃猿隊加油成為市府廣場焦點之一。記者鄭國樑／攝影
LamiGirls為Lamigo桃猿隊加油成為市府廣場焦點之一。記者鄭國樑／攝影
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