桃猿隊拚三連霸 桃市直播派對LamiGirls球迷hi翻天

2019-10-15 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市長鄭文燦今晚到市政府前廣場，出席「2019台灣大賽府前廣場直播」活動，並表示2019台灣大賽總冠軍戰，由Lamigo桃猿隊對戰中信兄弟隊，除今晚直播活動，市府也將在10月16、17日每晚6點30分起，在市府前廣場透過500吋電視牆直播賽事，邀請所有球迷與市府一起做Lamigo桃猿隊的後盾，在桃園為球隊加油。

鄭文燦說，市府府前廣場連續轉播3場，只要Lamigo桃猿3連勝，就能拿下3連霸，他有預感球迷會在府前廣場拋彩帶。

中華職棒大聯盟今年邁入30年，鄭文燦指出，Lamigo桃猿隊對桃園人的情感很深，雖然日本樂天集團將在季後接手球隊營運，但他清楚向日本樂天集團表達桃園支持球隊的立場，包括球隊跟桃園市政府的合作不變，在青埔國際棒球場的位置也不會變，讓球隊續留桃園。市府也會持續支持棒球，讓棒球成為桃園的光榮。

市府前廣場實況轉播2019台灣大賽總冠軍系列戰，由Lamigo桃猿隊對戰中信兄弟，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物一起為Lamigo桃猿隊加油，鄭文燦到場後和大家高呼「Lamigo桃猿隊」、「桃猿總冠軍」，還在台上大跳應援舞，嗨翻市府前廣場。