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扯！苗栗通霄自來水不到3天就破管停水1次

2019-10-15 19:55聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議員陳品安近期接獲通霄民眾反應「為什麼又停水了？」，服務處猶如成為水公司客服專線，議員陳品安調查，今年1到9月通霄鎮的自來水因臨時破管搶修導致停水事件竟達116次，每月平均超過12次，也就是說通霄平均不到3天，自來水就破管一次，她痛批停水頻率太誇張。台灣自來水公司第三區管理處指出，針對漏水頻率高的列為優先汰換地點，善用水壓數位監控，今年度預計在平元里、坪頂里辦理管線汰換工程。

陳品安說，近期她屢次向自來水公司詢問「為什麼通霄經常無預警停水？」跟水公司索取相關資料不成，之後在立委鍾孔炤辦公室協助，她拿到今年1至9月通霄地區因臨時破管搶修導致停水相關資料。

陳品安發現，今年1至9月，通霄鎮自來水因臨時破管搶修導致停水事件竟多達116次，平均每月超過12次，又以坪頂、五北、梅南、通南、通灣等5里最為頻繁，合計破管達68次，占近六成（58.6%），也就是說通霄平均不到3天，自來水就破管停水1次。

陳品安說，這樣停水頻率太誇張。她呼籲，水公司盡快檢討通霄鎮頻繁臨時破管搶修導致停水原因，若是管線太老舊，應盡速清查並汰換管線。

台灣自來水公司第三區管理處指出，苗栗縣自來水普及率8成多，通霄鎮自來水普及率7成多，通霄鎮今年1到9月漏水件數116件，用戶外線61件、輸水管55件，輸水管55件中，水公司主動檢漏28件，占輸水管漏水修復案件的一半。

水公司第三區管理處分析漏水主因，水壓波動忽高忽低，水管材料年久老化，水公司將善用水壓數位監控，更換適合揚程抽水機、檢修維護水壓控制閘閥及控制開關。會優先汰換破管頻率較高的管線，將塑膠管汰換為鑄鐵管，今年度預計在平元里、坪頂里辦理管線汰換工程，讓供水穩定。

苗栗縣議員陳品安發現，今年1月至9月，通霄鎮的自來水因臨時破管搶修導致停水事件總...
苗栗縣議員陳品安發現，今年1月至9月，通霄鎮的自來水因臨時破管搶修導致停水事件總計竟然多達116次，平均每個月超過12次。圖／議員陳品安提供
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台灣自來水公司第三區管理處維修通霄鎮自來水管線情況。圖／水公司第三區管理處提供
台灣自來水公司第三區管理處維修通霄鎮自來水管線情況。圖／水公司第三區管理處提供
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停水漏水苗栗縣
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