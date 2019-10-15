苗栗風箏節暖身 市長化身型男主廚料理客家美食

2019-10-15 19:10 中央社 苗栗縣15日電



2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動即將登場，苗栗市長邱鎮軍（中）等人今天端出客家美食，展示特色伴手禮，邀請全國民眾參與盛會。圖／苗栗市公所提供 分享 facebook 「2019苗栗風箏文化暨客家美食節」活動將於26、27日在苗栗市河濱公園登場，苗栗市長邱鎮軍今天化身型男主廚，與國宴主廚邱寶郎一起示範客家料理，推廣客家美食文化。

苗栗市公所今天在苗栗市三角公園舉辦「2019苗栗風箏文化暨客家美食節」宣傳記者會，在美食節目主持人曾國城帶動下，市長邱鎮軍與國宴主廚邱寶郎一同化身型男主廚，製作「客家燒麻糬」及「客家算盤子」2道客家特色料理，吸引不少民眾聞香聚集。

現場也有多家在地餅舖展示傳統及創意客家餅，包括「食當包」點心舖研發風箏造型、內餡選用公館紅棗的水晶餃，金栗城糕餅店則配合豬年，製作應景喜氣的粉紅豬蛋糕，還有其他店家展售的肚臍餅、客家Q餅等，都是人氣伴手禮選擇。

邱鎮軍指出，市公所連續多年舉辦風箏文化暨客家美食節活動，今年已邁入第9年，今年把最道地的客家「四炆四炒」美食饗宴，移師苗栗市傳統商圈南苗三角公園舉辦，將席開70桌，希望遊客來參加活動，不只在河濱公園玩，也能深入市區體驗在地美食文化，帶動客家美食產業。

苗栗市公所指出，今年活動以「客家碗」為主題，盼藉此傳承客家美食文化，同時推出「客家好禮伴遊世界」活動，10月底前至貼有客家碗標章之店家購買客家伴手禮，可抽「台北－馬來西亞吉隆坡」來回機票；另有苗栗輕旅行一日遊等系列活動，詳請可至http://www.miaoli-9kite.com/查詢。